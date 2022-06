Reprezentant Polski zmienia klub! Hit transferowy w PlusLidze stał się faktem

Lato jeszcze na dobre się nie rozpoczęło, a na rynku transferowym w PlusLidze już jest wyjątkowo gorąco. Właśnie przyczynił się do tego jeden z reprezentantów Polski, a konkretnie rzecz biorąc Bartosz Kwolek. Siatkarz ten wcześniej był przez długi czas związany z Projektem Warszawa, ale postanowił poszukać nowych wyzwań poza stolicą.

Bartosz Kwolek zagra w Aluron CMC Warcie Zawiercie. Hit transferowy PlusLigi

Jego nowy zespół wydał w tej sprawie oficjalny komunikat. „Bartosz Kwolek po sześciu latach spędzonych w Warszawie przenosi się do Zawiercia. Aluron CMC Warta będzie dopiero drugim klubem w seniorskiej karierze mistrza świata z 2018 roku” – napisano. W oświadczeniu cytowano również słowa 25-letniego przyjmującego.

Dlaczego siatkarz wybrał właśnie śląski zespół? – Zawiercie wykazało się największą determinacją. Prezes Kryspin Baran już od paru lat o mnie pytał. Zawsze dochodziły do mnie głosy od mojego menadżera, że Zawiercie cały czas jest i czeka. Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby stworzyć w tym mieście drużynę na top PlusLigi, która utrzyma medal zdobyty w minionym sezonie, utrzyma ten sam poziom i będzie szła tylko w górę. Wydaje mi się także, że to bardzo dobry krok dla mnie – wyjaśnił Kwolek

Z pozyskania tego zawodnika cieszy się również prezes Warty. – Fakt, że jeden z najlepszych polskich siatkarzy młodego pokolenia uznał, że po latach gry w Warszawie chce szukać nowych wyzwań właśnie w naszym klubie, najlepiej świadczy o tym, jaką drogę przebyliśmy od tamtego czasu – przyznał.

