Poważne wzmocnienie jednego z klubów PlusLigi. Zakontraktowali reprezentanta kraju

Trefl Gdańsk ogłosił zakontraktowanie nowego siatkarza, który wzmocni zespół w sezonie 2022/2023. Działacze klubu z Trójmiasta postanowili ściągnąć 24-letniego Argentyńczyka Jana Martineza Franchiego. Młody przyjmujący jest reprezentantem swojego kraju i dotychczas w Europie występował w lidze belgijskiej, w drużynie Greenyard Maaseik. Zdobył z nią wicemistrzostwo Belgii oraz brązowy medal. Wcześniej wywalczył w swojej ojczyźnie tytuł mistrzowski.

Jan Martinez Franchi podpisał umowę z Treflem Gdańsk

Jan Martinez Franchi związał się z Treflem Gdańsk rocznym kontraktem, który być może zostanie w przyszłości przedłużony. Prezes klubu Dariusz Gadomski nie krył swojej radości z powodu podpisania umowy z Argentyńczykiem. Wspomniał, że 24-latek zwrócił na siebie uwagę innych zespołów w PlusLidze. – Mam nadzieję, że przenosiny do Trefla będą dla niego kolejnym bodźcem do rozwoju. Wszystkich kibiców zachęcam także do trzymania kciuków za naszego nowego przyjmującego w kadrze Argentyny – powiedział, cytowany przez klubową stronę.

Natomiast zdaniem przyjmującego wybrał on Trefl, ponieważ jest to świetny klub, a do tego Gdańsk jest fantastycznym miejscem do życia. Co więcej, uważa, że PlusLiga to jedna z najsilniejszych lig na świecie. – To idealna możliwość dla mnie do zrobienia kolejnego kroku w karierze, u boku świetnych zawodników. Stanie się częścią polskiej PlusLigi to dla mnie ważny etap i chcę tę szansę jak najlepiej wykorzystać – dodał siatkarz. Jan Martinez Franchi przyznał także, że w podjęciu decyzji pomogli mu Pablo Crerem i Facundo Conte.

Argentyńczyk wraz ze swoją kadrą przygotowuje się obecnie do pierwszego w tym sezonie meczu Ligi Narodów. Być może 24-latek wystąpi w starciu z reprezentacją Polski, które odbędzie się w środę, 8 czerwca.

