Wyjaśniła się przyszłość reprezentantki Polski. Wiadomo, gdzie zagra w przyszłym sezonie

Martyna Łukasik jest urodzoną w 1999 roku w Gdańsku polską siatkarką, grającą na pozycji przyjmującej. Na swoim koncie ma wiele klubowych sukcesów – trzy puchary Polski, Superpuchar Polski i trzy mistrzostwa kraju. Zawodniczka jest stałą reprezentantką swojego kraju. Z kadrą nie sięgnęła jeszcze po żadne znaczące trofeum.

Martyna Łukasik zostaje w Policach. „Czuję stabilizację i cieszę się”

Martyna Łukasik postanowiła przedłużyć swoją umowę z Grupa Azoty Chemikiem Police. Przyjmująca występuje w barwach tego klubu od sezonu 2018/19. – Przyszłam do Polic w wieku 19 lat. Minęło kilka sezonów, a ja cały czas mam przekonanie, że rozwijam się, poprawiam umiejętności i robię krok do przodu. Co rok walczymy o trofea, kilka tygodni temu zdobyliśmy mistrzostwo Polski. Czuję stabilizację i cieszę się, że znalazłam ją w Chemiku – mówiła Polka w rozmowie z klubowymi mediami.

Łukasik aktualnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Korei Południowej, gdzie Biało-Czerwone zmierzą się z Japonią, Stanami Zjednoczonymi, Belgią i Tajlandią. Podczas pierwszego tygodnia zgrupowania nasze siatkarki mierzyły się z Kanadą, Koreą Południową, Niemcami i Brazylią. Tylko z tą ostatnią drużyną Polki nie zdołały wygrać spotkania.

