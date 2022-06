Oto nowy szkolenowiec Projektu Warszawa. Lada moment oficjalne ogłoszenie

O dołączeniu Roberto Santilliego do Projektu Warszawa mówi się już od paru tygodni. Włoch ma przyjść na miejsce swojego rodaka Andrei Anastasiego, który był szkoleniowcem warszawskiej drużyny od 2019 roku. Po trzech latach pracy w stolicy były selekcjoner reprezentacji Polski postanowił przenieść się do Trefla Gdańsk, a w Warszawie pozostało wolne miejsce.

Roberto Santilli szkoleniowcem Projektu Warszawa. W czwartek oficjalne ogłoszenie

Według informacji, jakie podał Polsat Sport nowym szkoleniowcem Projektu Warszawa faktycznie zostanie Roberto Santilli. Na klubowym profilu na Twitterze pojawił się post, który zawiera małą podpowiedź, potwierdzającą niejako tezę Gian Luki Pasiniego i Polsatu Sport, że to Santilli zasiądzie na ławce stołecznej ekipy. Włoch ostatnio prowadził Ziraata Bankasi Ankara, ale zakończył z nim współpracę w połowie sezonu. Od tamtej pory jest on bezrobotny.

To nie jedyna trenerska zmiana w PlusLidze

Ostatnio doszło do bardzo ciekawego transferu w PlusLidze. Klub Aluron CMC Warta Zawiercie powiadomił w oficjalnym komunikacie, że nawiązał współpracę z Michałem Winiarskim, który niedawno został również selekcjonerem reprezentacji Niemiec. – Całe moje sportowe życie to ogromne wyzwania, które zawsze mnie napędzały. Myślę, że propozycja z Zawiercia jest kolejnym z nich. Aluron CMC Warta od momentu awansu do PlusLigi co roku się rozwija i ma coraz większe ambicje. Jestem bardzo podekscytowany, tym bardziej że w ostatnim sezonie klub zdobył brązowy medal, co oznacza, że będziemy grali w Lidze Mistrzów – powiedział Winiarski w rozmowie z klubowymi mediami.

