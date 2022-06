Kolejny z klubów PlusLigi przedstawił nowego trenera. Jest oficjalna informacja

Już od paru tygodni w internecie krążył informacje o potencjalnym zastępcy Andrei Anastasiego w Projekcie Warszawa. Jako pierwszy informację, że może nim zostać Roberto Santilli podał Gian Luca Pasini, włoski dziennikarz specjalizujący się w siatkówce. W końcu 9 czerwca klub oficjalnie poinformował, że faktycznie to Włoch będzie trenował stołeczny klub.

Santilli nowym szkoleniowcem Projektu Warszawa. Udzielił już wywiadu

Santilli był bez pracy od czasu odejścia z Ziraata Bankasi Ankara parę miesięcy temu. Włoch w przeszłości trenował już kluby z PlusLigi. – Można powiedzieć, że wracam do domu. Ludzie wiedzą, że kocham Polskę, ponieważ zawsze cieszyłem się tutaj z kontaktu z zawodnikami, drużyną i kibicami – powiedział trener Santilli komentując nawiązanie współpracy z Projektem. Santilli pracował już z takimi drużynami, jak Jastrzębski Węgiel, Indykpol AZS Olsztyn czy MKS Będzin.

Santilli mówił o transferach. Do drużyny mają dołączyć rozgrywający

Drużyna pod opieką Santilliego może nabrać zupełnie innych kształtów, ponieważ ma przyjść do niej dwóch nowych rozgrywających. – Nie możemy jeszcze zdradzić ich imion, ale to interesujący młodzi rozgrywający z Polski. Spróbujemy połączyć doświadczenie środkowych oraz libero z nową energią młodszych zawodników. Doświadczenie i nowa motywacja powinny dać świetny miks energii – powiedział Włoch.

Wśród zawodników Projektu są tacy, którzy mają już zakończoną karierę reprezentacyjną. Santilli uważa to za duży plus. – Zawodnicy, o których rozmawiamy to kręgosłup tej drużyny i ważne osobowości, które chcą wrócić na najwyższy poziom – ocenił nowy szkoleniowiec stołecznej ekipy.

