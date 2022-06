Dawid Konarski o braku powołania do reprezentacji Polski. Siatkarz zdradził, czy ma żal do Nikoli Grbicia

Chociaż Dawid Konarski ma na swoim koncie dwa tytuły mistrza świata i przez lata cieszył się zaufaniem kolejnych trenerów reprezentacji Polski, to nie znalazł się w gronie powołanych na mecze tegorocznej Ligi Narodów. W rozmowie z „Wprost” atakujący zdradził, czy ma żal do Nikoli Grbicia, czego oczekuje od współpracy z Michałem Winiarskim i co myśli o wchodzącej niebawem w życie reformie rozgrywek PlusLigi.