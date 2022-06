Nikola Grbić otwarcie o swoich planach. Zdradził, co było jego celem

W siatkarskiej Lidze Narodów udział bierze 16 reprezentacji, które rozegrają po trzy turnieje grupowe. Każdy zespół wystąpi w 12. meczach. Pierwsze osiem drużyn, które będą miały na swoim koncie najwięcej punktów, awansują do fazy pucharowej. Wówczas wezmą udział w turnieju finałowym w Bolonii.

Nikola Grbić ocenił postawę zespołu w pierwszym turnieju w Lidze Narodów

W pierwszym meczu w Ottawie w Kanadzie Biało-Czerwoni dosyć łatwo zwyciężyli z Argentyną 3:0. W kolejnym starciu zaś drużyna prowadzona przez Nikolę Grbicia musiała uznać wyższość Włochów (1:3). Polacy jednak szybko wrócili na zwycięską ścieżkę, pokonując kolejnych dwóch rywali. Nasz zespół najpierw wygrał w trzech setach z Bułgarią, a następnie zwyciężył z Francją, po zaciętym boju 3:1. Dzięki temu nasza reprezentacja zrównała się punktami z Trójkolorowymi i tym samym po pierwszym turnieju Ligi Narodów Polacy zajmują wysokie czwarte miejsce.

Po zakończonych zmaganiach w Kanadzie głos zabrał Nikola Grbić. Dla 48-latka był to debiut w roli pierwszego trenera Biało-Czerwonych. Serb zaskoczył swoimi wyborami, nie powołując na turniej dotychczasowych liderów kadry. Szkoleniowiec dzięki temu mógł przyjrzeć się mniej doświadczonym, na poziomie reprezentacyjnym, siatkarzom. W rozmowie z „Super Expressem” zdradził, jaki miał plan.

– Plan był taki, żeby każdemu siatkarzowi dać szansę pokazania się na boisku, doświadczenia tego, co to znaczy gra w reprezentacji w takich zawodach. Wielu przecież po raz pierwszy założyło koszulki z napisem „Polska” w seniorskim zespole. To było więc duże wyzwanie – powiedział Nikola Grbić.

Serb nie krył zadowolenia z wyników osiągniętych przez Polaków. – Chciałem poznać wszystkich trochę lepiej, dotyczy to także moich współpracowników, zobaczyć jak to wszystko funkcjonuje. Jeśli więc chodzi o to, czy wszystko, co sobie założyłem, zostało zrealizowane, to pod tym względem na pewno – dodał.

