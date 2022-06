Niepokojące informacje przed kolejnymi meczami Polaków. Jeden z wybrańców Nikoli Grbicia jest kontuzjowany

Nikola Grbić do udziału w pierwszym turnieju Ligi Narodów zgłosił 14 zawodników, w tym aż siedmiu debiutantów: Karola Butryna, Karola Urbanowicza, Mateusza Porębę, Łukasza Kozuba, Jana Firleja, Kamila Szymurę i Bartłomieja Lipińskiego. Wybrańcy serbskiego szkoleniowca nie zawiedli i wygrali trzy z czterech spotkań rozgrywanych w Ottawie. Wysokie noty za swoje występy zbierali szczególnie Butryn i Firlej, a pozostali kadrowicze również potwierdzili chęć walki o miejsce w składzie na kolejne mecze.

Liga Narodów. Bartosz Bednorz kontuzjowany

Tym razem debiutanci będą mieli o tyle trudniej, że w drugim turnieju Grbić będzie mógł skorzystać z zawodników, którzy nie polecieli do Kanady. To z kolei oznacza zwiększoną rywalizację o miejsce w drużynie. – Założeniem pierwszego weekendu było danie szansy siatkarzom, którzy zostali w Spale, na to, by odpoczęli i się zregenerowali. W tym gronie byli gracze z ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, którzy sezon zakończyli najpóźniej. Od Sofii do dyspozycji będę miał już zawodników, którzy zebrali doświadczenie w Kanadzie i tych, którzy zostali w Spale – wyjaśnił trener w rozmowie z tvpsport.pl.

Wśród siatkarzy, którzy prawdopodobnie pojadą do Bułgarii, są m.in. Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka i Łukasz Kaczmarek. W tym gronie zabraknie za to Bartosza Bednorza, który zmaga się z urazem. – Wciąż musimy monitorować co z jego problemem zdrowotnym – zdradził Grbić.

Liga Narodów. Terminarz meczów reprezentacji Polski

Turniej w Sofii (Bułgaria):

Polska – Brazylia (22 czerwca, godz. 16:00)

Polska – Kanada (23 czerwca, godz. 12:30)

Polska – Australia (25 czerwca, godz. 15:30)

USA – Polska (26 czerwca, godz. 15:30)

Turniej w Gdańsku/Sopocie (Ergo Arena):

Iran – Polska (5 lipca, godz. 20:00)

Polska – Słowenia (7 lipca, godz. 20:00)

Polska – Holandia (8 lipca, godz. 20:00)

Polska – Chiny (9 lipca, godz. 20:00).

