Trenera Polek zapytano o Malwinę Smarzek. Odpowiedź Stefano Lavariniego daje do myślenia

Gdy na liście zawodniczek powołanych przez Stefano Lavariniego na mecze Ligi Narodów zabrakło Malwiny Smarzek, w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja na temat decyzji szkoleniowca Polek. W sprawie doszukiwano się drugiego dnia, ponieważ przyjmująca stosunkowo późno zdecydowała się na odejście z Lokomotiwu Kaliningrad, czyli klubu z Rosji, która pod koniec lutego rozpoczął zbrojną inwazję na Ukrainę.

Sama zainteresowana w rozmowie z tvpsport.pl tłumaczyła, że za brakiem powołania nie stoi „żadna afera czy konflikt”. – Poprosiłam trenera o przerwę. Mam problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mi na ten moment udział w tak trudnym i wyczerpującym turnieju jak Liga Narodów. Nieobecność to bardziej moja decyzja. Jestem do dyspozycji Stefano Lavariniego po Lidze Narodów i zobaczymy, czy mnie powoła, czy nie. Ja będę gotowa – dodała.

Stefano Lavarini tajemniczo o Malwinie Smarzek

Do tematu wrócono po pierwszych meczach Ligi Narodów. W wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego” Stefano Lavariniego zapytano o to, co obecnie dzieje się ze Smarzek i Magdaleną Stysiak, której również zabrakło w kadrze przez problemy zdrowotne. – Magda jest w trakcie rehabilitacji (doznała kontuzji kolana – przyp. red.), ale myślę, że w drugiej części sezonu dołączy do zespołu – wyjaśnił szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

O wiele mniej klarownie zabrzmiała wypowiedź trenera na temat Smarzek. – Jeśli chodzi o Malwinę, to najlepiej porozmawiać bezpośrednio z nią – stwierdził. Lavarini nie odpowiedział także wprost na pytanie, czy wyobraża sobie kadrę na mistrzostwa świata bez Stysiak i Smarzek. – Patrzę na obecną sytuację i skupiam się na rozwiązywaniu bieżących problemów – stwierdził. Jak dodał, obecnie testuje „alternatywne rozwiązania i pracuje również z zawodniczkami, które w tym momencie nie występują na swoich nominalnych pozycjach” , a które w przyszłości mogłyby zastąpić siatkarki występujące na innych pozycjach.

