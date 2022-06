Trudna sytuacja polskich siatkarek w Lidze Narodów. Tak wygląda tabela po porażce z Belgią

Polskie siatkarki udanie, bo od pewnej wygranej z Kanadą, rozpoczęły zmagania w tegorocznej Lidze Narodów. Kolejne spotkanie kadry prowadzonej od niedawna przez Stefano Lavariniego zakończyło się porażką z Brazylią, chociaż w końcówkach setów nasze reprezentantki zbliżały się punktowo do swoich rywalek. Biało-Czerwone podczas turnieju rozgrywanego w Stanach Zjednoczonych pokonały jeszcze Koreanki i Niemki, dzięki czemu w dobrych nastrojach udały się na Filipiny.

Druga część rozgrywek nie była dla polskich siatkarek już tak udana. Wprawdzie Biało-Czerwone odniosły wymęczone zwycięstwo z Tajlandią, ale przegrały z Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Belgią. O ile dwie pierwsze drużyny jeszcze przed meczami wydawały się być poza zasięgiem podopiecznych Lavariniego, o tyle to Polki były faworytkami starcia z Belgią. Własne błędy sprawiły jednak, że to rywalki wygrały 3:2, dość nieoczekiwanie odnosząc drugie zwycięstwo podczas tegorocznej Ligi Narodów.

Liga Narodów siatkarek. Tabela

Po czterech meczach polskie siatkarki mają na swoim koncie 11 punktów i plasują się na dziewiątym miejscu w stawce. Jeszcze w niedzielę 19 czerwca swoje spotkania rozegrają m.in. reprezentacje Dominikany, Niemiec, Bułgarii i Belgii, przez co „za plecami” Biało-Czerwonych może dojść do przetasowań. Przypomnijmy, przed podopiecznymi Lavariniego jeszcze cztery mecze, a awans do fazy finałowej Ligi Narodów daje tylko zajęcie miejsca w czołowej ósemce stawki.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Rozegrane mecze Zwycięstwa Porażki 1. Japonia 20 7 7 0 2. Stany Zjednoczone 18 7 6 1 3. Włochy 17 8 6 2 4. Chiny 16 7 5 2 5. Brazylia 16 7 5 2 6. Serbia 14 7 5 2 7. Turcja 13 7 4 3 8. Tajlandia 12 7 4 3 9. Polska 11 8 4 4 10. Kanada 9 8 3 5 11. Niemcy 8 7 2 5 12. Dominikana 6 7 2 5 13. Bułgaria 5 7 2 5 14. Belgia 4 7 2 5 15. Holandia 6 8 1 7 16. Korea Południowa 0 7 0 7

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polek

Turniej w Bułgarii:

Włochy – Polska (29 czerwca, 19:00)

Polska – Chiny (30 czerwca, 15:30)

Dominikana – Polska (2 lipca, 12:30)

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00).

