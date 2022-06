Wracają liderzy reprezentacji Polski. Nikola Grbić ogłosił kadrę na Ligę Narodów

Pierwsze mecze Ligi Narodów były dla Nikoli Grbicia okazją do sprawdzenia zawodników, którzy do tej pory rzadziej grali w reprezentacji Polski. Powołania na drugi turniej pokazują z kolei, że serbski szkoleniowiec nie zamierza już eksperymentować i zamierza wystawić do gry najmocniejszy skład.

Ogłoszone w połowie kwietnia powołania do reprezentacji Polski na mecze Ligi Narodów wywołały niemałe poruszenie w środowisku siatkarskim, ponieważ na liście zawodników zaproszonych na zgrupowanie zabrakło dotychczasowych liderów kadry, w tym Piotra Nowakowskiego, Fabiana Drzyzgi czy Damiana Wojtaszka. Serbski szkoleniowiec zdecydował się na mocne odmłodzenie składu, a na pierwszy turniej rozgrywany w Kanadzie zabrał aż siedmiu debiutantów. Liga Narodów siatkarzy. Nikola Grbić ogłosił kadrę I chociaż Jan Firlej, Karol Butryn czy Karol Urbanowicz za swoje występy zebrali bardzo wysokie noty, to było pewne, że trudno im będzie wywalczyć stałe miejsce w kadrze. Tym bardziej że selekcjoner Biało-Czerwonych ma w obwodzie zawodników, którzy po zakończeniu wymagającego sezonu ligowego udali się na zasłużone wakacje i nie polecieli z pozostałymi graczami do Kanady. Ogłoszone w niedzielę 19 czerwca powołania wskazują na to, że Grbić na drugi turniej Ligi Narodów zabierze najmocniejszy skład. Do kadry wracają m.in. Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka czy Bartosz Kurek. Na rozegraniu zobaczymy Marcina Janusza, który jest faworytem do zastąpienia Fabiana Drzyzgi na tej pozycji. Skład uzupełnią siatkarze, których oglądaliśmy podczas meczów w Ottawie, w tym Jakub Kochanowski, Karol Kłos czy Jakub Popiwczak. Pod nieobecność kontuzjowanego Norberta Hubera szansę dostanie Mateusz Poręba, który niedawno zadebiutował w seniorskiej reprezentacji. Przypomnijmy, drugi turniej Ligi Narodów rozpocznie się już 22 czerwca w Bułgarii, a Polacy w pierwszym meczu zagrają z Brazylią. Później aktualnych mistrzów świata czekają jeszcze starcia z Kanadą, Australią i Stanami Zjednoczonymi, po czym rywalizacja przeniesie się do Polski, gdzie rozegrane zostaną ostatnie spotkania fazy grupowej. Liga Narodów 2022. Kadra reprezentacji Polski Rozgrywający: Marcin Janusz

Grzegorz Łomacz Przyjmujący: Tomasz Fornal

Bartosz Kwolek

Kamil Semeniuk

Aleksander Śliwka Środkowi: Mateusz Bieniek

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Mateusz Poręba Atakujący: Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek Libero: Jakub Popiwczak

