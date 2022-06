Hitowy transfer w PlusLidze! Projekt Warszawa pozyskał reprezentanta Polski

Zakończony niedawno sezon PlusLigi był dla Projektu Warszawa sporym rozczarowaniem. Rok wcześniej stołeczny zespół zdobył brązowy medal, a teraz nawet nie zakwalifikował się do fazy play-off. Działacze postanowili więc przeprowadzić kadrową rewolucję. Z klubem pożegnał się trener Andrea Anastasi, a zastąpił go Roberto Santilli. Do drużyny dołączyło także kilku nowych zawodników.

Nowe wzmocnienie Projektu Warszawa. Jan Firlej wrócił do stolic

We wtorek, 21 czerwca Projekt Warszawa poinformował, że kadrę wzmocni reprezentant Polski Jan Firlej. 25-letni rozgrywający ma za sobą bardzo udany sezon ligowy, dzięki czemu zadebiutował niedawno w Lidze Narodów, podczas turnieju w Kanadzie. Siatkarz rozwiązał umowę z Indykpolem AZS Olsztyn i zdecydował się po kilku latach wrócić do klubu ze stolicy. Występował bowiem w jego barwach w latach 2015-2018.

– Jan Firlej wraca do naszego klubu po pewnym czasie, w którym zrobił ogromny postęp. Dobra gra zaowocowała debiutem w reprezentacji Polski, więc cieszymy się, że w naszych barwach pojawi się kolejny kadrowicz – mówi Piotr Gacek, wiceprezes zarządu oraz dyrektor sportowy Projektu Warszawa cytowany przez oficjalną stronę klubową.

Rozgrywający jest niezwykle zadowolony z podjętej decyzji. – Wracam do stolicy po czterech latach i bardzo się z tego cieszę. Liczę na to, że razem osiągniemy wynik, który zadowoli nas wszystkich. Nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się na hali — powiedział siatkarz.

Jan Firlej jest trzecim wzmocnieniem Projektu Warszawa przez zbliżającym się sezonem. Wcześniej do stołecznego zespołu dołączył Linus Weber oraz Maciej Stępień.

