Tak mają wyglądać siatkarskie mistrzostwa świata. Wiadomo, ilu będzie gospodarzy

Siatkarskie mistrzostwa świata 2022 miały odbywać się w Rosji, ale zważywszy na atak tego kraju na Ukrainę FIVB odebrała Rosjanom możliwość organizacji turnieju. Sprawnie został on przechwycony przez Polskę, która ustami premiera Mateusza Morawieckiego szybko ogłosiła, że będzie głównym organizatorem turnieju. Pomóc w tym wszystkim miała również Słowenia.

Sprawa jednak nie była do końca jasna, ponieważ pojawiały się głosy, że do organizacji turnieju ma dołączyć jeszcze trzeci gospodarz. Najwięcej mówiono o Włochach. Według Sport.pl ostatecznie FIVB powiadomi o dwóch oficjalnych gospodarzach, ponieważ Italia nie dogadała się z federacją. W piątek 24 czerwca siatkarska organizacja ma zatwierdzić plan imprezy przygotowany przez oba kraje.

Mistrzostwa świata FIVB. Jak wygląda podział obowiązków?

Według Sport.pl oba kraje mają być podzielone obowiązkami po równo do fazy ćwierćfinałów włącznie. Oba kraje zorganizują mecze trzech grup turniejowych, po równo spotkań 1/8 finału i po dwa ćwierćfinały. Następnie cała impreza ma przenieść się do Polski. Półfinały, finał i mecz o trzecie miejsce będą rozgrywane w katowickim Spodku. Jeśli gospodarze (Polska i Słowenia) awansują do 1/8 finału, zostaną rozstawieni z numerami 1 i 2 tak, aby spotkać się mogły ze sobą najwcześniej w półfinale. Wcześniejsze mecze będą rozgrywać przed własną publicznością.

Polska część 1/8 finału i ćwierćfinałów ma odbyć się w Arenie Gliwice. Grupy z Polakami i z Ukraińcami zagrają w katowickim Spodku, a trzecia grupa (E albo F) rozegra swoje mecze w Częstochowie.

