Chaos organizacyjny w Sofii. Polscy siatkarze przebywają w skandalicznych warunkach

W tegorocznej siatkarskiej Lidze Narodów udział bierze 16 reprezentacji, które rozegrają trzy turnieje grupowe. Między zawodami będą tygodniowe przerwy. Każda z drużyn wystąpi w 12 meczach, a osiem zespołów z największym dorobkiem punktowym awansuje do fazy pucharowej i weźmie udział w ostatnim, rozgrywanym w Bolonii, turnieju finałowym.

Siatkarze muszą prosić o papier

Drugi turniej rozgrywany jest w Sofii, stolicy Bułgarii. W pierwszym meczu Polacy rozbili Brazylijczyków 3:1, a w drugim Biało-Czerwoni gładko (3:0) przejechali się po Kanadzie. Reprezentantów Polski czekają jeszcze mecze z Australią oraz reprezentacją USA.

Forma polskich siatkarzy niestety nie jest wprost proporcjonalna do warunków, w których nasi reprezentanci muszą przebywać. Są one wręcz skandaliczne. Poinformował o tym Jakub Bednaruk, trener siatkarski na swoim Twitterze. „W Bułgarii od 5 dni pokoje w hotelu nie są sprzątane. Kurek z Fornalem poszli do sklepu po 40 rolek papieru toaletowego dla drużyny” – napisał. Żeby tego było mało, dziennikarze TVP Sport dotarli do informacji, że Polakom brakowało ręczników, o które musieli się upominać i prosić.

twitter

Wyniki Polaków w Lidze Narodów 2022

Polska 3 – 0 Argentyna

3 – 0 Argentyna Polska 1 – 3 Włochy

Bułgaria 0 – 3 Polska

Francja 1 – 3 Polska

Brazylia 1 – 3 Polska

Polska 3 – 0 Kanada

Tabela Ligi Narodów. Polacy w czołówce

Miejsce Drużyna Liczba punktów Rozegrane mecze Zwycięstwa Porażki 1. Francja 15 6 5 1 2. Polska 15 6 5 1 3. USA 14 6 5 1 4. Japonia 13 5 4 1 5. Włochy 12 5 4 1 6. Holandia 12 7 4 3 7. Brazylia 9 6 3 3 8. Słowenia 9 6 3 3 9. Iran 9 6 3 3 10. Niemcy 7 7 3 4 11. Chiny 6 6 2 4 12. Serbia 6 6 2 4 13. Kanada 5 6 2 4 14. Bułgaria 5 5 1 4 15. Argentyna 4 5 1 4 16. Australia 0 5 0 5

Czytaj też:

Ekstremalnie trudny quiz dla fanów siatkówki. Pytamy o reprezentację Polski