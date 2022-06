Polscy siatkarze zapozowali w nietypowy sposób. Bartosz Kurek wyjaśnił, skąd taki pomysł na zdjęcie

Po tym, jak Michał Kubiak zakończył reprezentacyjną karierę, nowym kapitanem kadry został Bartosz Kurek. Atakujący najwyraźniej odnajduje się w tej roli, ponieważ w trakcie meczów Ligi Narodów brał na siebie ciężar kończenia akcji i powiększania dorobku punktowego drużyny. Tak było w starciu ze Stanami Zjednoczonymi, w których utytułowany siatkarz odnotował 75 proc. skuteczności w ataku, zdobywając w sumie 23 „oczka”.

Liga Narodów 2022. Efektowna obrona Bartosza Kurka

Kurek grał również czujnie w defensywie, a pod koniec czwartego seta popisał się efektowną obroną. Atakujący odbił piłkę głową, co pozwoliło jego kolegom na kontynuowanie wygranej późnej akcji. – Takie akcje zmieniają to, co jest w głowie zawodników. My zyskaliśmy niesamowitą pewność siebie. Myślę, że Amerykanie przegrywając tę piłkę stracili wiarę w zwycięstwo. Czasami trzeba mieć trochę szczęścia, ale szczęście sprzyja lepszym – ocenił w rozmowie z TVP Sport Aleksander Śliwka.

Śliwka i pozostali kadrowicze postanowili w nietypowy sposób uczcić obronę Kurka. Po zakończeniu spotkania reprezentanci zapozowali do zdjęcia, wskazując palcami na głowę swojego kapitana. – To specjalna celebracja mojej ostatniej obrony. Czasem trzeba wsadzić głowę tam, gdzie inni nie wsadzą nogi, jak to się mówi w tym słynnym powiedzeniu piłkarskim – stwierdził Kurek w wywiadzie dla Sport.pl.

Chociaż podopieczni Nikoli Grbicia wygrali siedem z ośmiu spotkań tegorocznej Ligi Narodów, to Kurek jest daleki od optymizmu. Kapitan kadry stwierdził, że drużyna „jest na dobrej drodze, ale cały czas na drodze” . – Na pewno nie jesteśmy tam, gdzie chcemy być. Musimy jeszcze parę tematów przerobić, parę meczów wygrać i parę przegrać, nauczyć się siebie w trudnych momentach i w lepszych – ocenił.

