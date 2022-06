Terminarz meczów Polek w Lidze Narodów 2022. Zobacz, kiedy zagrają siatkarki w turnieju w Sofii

Tegoroczna edycja Ligi Narodów w siatkówce kobiet 2022 powoli wkracza w decydującą fazę. Co prawda to jeszcze nie etap play-off, lecz trzeci turniej, lecz to właśnie w nim wyłonione zostaną drużyny, które będą rywalizowały o najwyższe laury. Czy w tym gronie znajdą się również Biało-Czerwone? Jest taka szansa.

Liga Narodów 2022. Kadra reprezentacji Polski na turniej w Sofii

Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego musi jednak się szybko poprawić, po tym jak zawodziła podczas występów na Filipinach. W drugiej części fazy grupowej Polki przegrały aż trzy z czterech spotkań. Lepsze od nich były Japonki (0:3), Amerykanki (0:3) i Belgijki (2:3). Biało-Czerwonym udało się pokonać jedynie drużynę z Tajlandii. To właśnie ona zajmuje obecnie ósmą lokatę w tabeli – to znaczy ostatnią gwarantującą awans do play-offów.

Znana jest już kadra Polek na trzeci turniej, który odbędzie się w Sofii. W Bułgarii zagrają: Maria Stenzel, Aleksandra Szczygłowska, Joanna Wołosz, Alicja Grabka, Martyna Czyrniańska, Zuzanna Górecka, Monika Fedusio, Martyna Łukasik, Olivia Różański, Weronika Szlagowska, Agnieszka Kąkolewska, Magdalena Jurczyk, Anna Stencel i Aleksandra Gryka. Zabraknie natomiast Klaudii Alagierskiej, która w ostatni weekend wyszła za mąż. W akcji nie zobaczymy również Kamili Witkowskiej oraz Katarzyny Wenerskiej.

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów reprezentacji Polski w Sofii:

Włochy – Polska (29 czerwca, 19:00)

Polska – Chiny (30 czerwca, 15:30)

Dominikana – Polska (2 lipca, 12:30)

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00)

