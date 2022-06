Polscy siatkarze pod lupą legendy, ocenił ich występy w Lidze Narodów. „Uwielbiam patrzeć, jak on gra”

Polscy siatkarze mają już za sobą dwa z trzech grupowych turniejów w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Jak dotąd Biało-Czerwonym szło bardzo dobrze, aktualnie zajmują bowiem drugie miejsce w tabeli i mają tyle samo punktów co pierwsi Francuzi. Wynik ten może budzić spory entuzjazm, podobnie jak gra kilku siatkarzy powołanych przez Nikolę Grbicia.

Liga Narodów 2022. Marcin Możdżonek ocenia reprezentantów Polski

Ten z kolei nie zawsze stawiał na oczywiste osoby i to właśnie na ich temat wypowiedział się Marcin Możdżonek na łamach portalu sportowefakty.wp.pl. 242-krotny reprezentant Polski uważa, że aktualnie jest dwóch graczy, którzy rywalizują o ostatnie miejsce w 16-osobowej kadrze na zbliżający się turniej w Gdańsku. To Jan Firlej i Karol Butryn. – Ten pierwszy jest obecnie trzecim rozgrywającym za Januszem i Łomaczem. Musiałby zaprezentować się niezwykle korzystnie, by wskoczyć do szesnastki – powiedział doświadczony siatkarz.

Możdżonek uważa natomiast, że do polskiej kadry sporo dobrego może wnieść Butryn. – Jeśli dostanie szansę i rozegra kilka meczów, to może pokazać swoją wartość i przydatność dla reprezentacji – stwierdził ekspert.

Bartosz Kwolek ulubieńcem Marcina Możdżonka

Ulubionym graczem byłego kadrowicza jest jednak inny zawodnik, a mianowicie Bartosz Kwolek. – Uwielbiam patrzeć, jak on gra. Ma taki zadziorny, agresywny styl gry i nigdy nie pęka. – Według 242- reprezentanta naszego Kraju siatkarz Warty Zawiercie będzie asem w talii Nikoli Grbicia i ma szansę na grę w wyjściowej szóstce Biało-Czerwonych podczas mistrzostw świata.

Możdżonek przyznał też, że jego zdaniem Maciej Muzaj wciąż nie pokazał pełni swojego potencjału i selekcjoner nie powinien łatwo z niego rezygnować.

