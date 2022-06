Poważne zmiany w PlusLidze. To dobra wiadomość dla kibiców

Sezon 2022/2023 PlusLigi rozpocznie się 1 października, a najważniejsze szczegóły dotyczące przebiegu rozgrywek ustalono podczas spotkania przedstawicieli klubów. Udziałowcy zmienili m.in. system rozgrywania fazy play-off, w której awans do kolejnej rundy wywalczy zespół, który wygra trzy mecze. Ćwierćfinały i półfinały będą rozgrywane systemem dwa mecze bez zmiany gospodarza, a w meczach o medale zmiana gospodarza spotkania będzie następowała po każdym starciu, podobnie jak w ubiegłym sezonie.

W ćwierćfinale rozgrywek zagra sześć najwyżej sklasyfikowanych zespołów po zakończeniu pierwszej rundy fazy zasadniczej oraz dwie najlepsze drużyny z wcześniejszych rund. Zatwierdzone zmiany dotyczą też tzw. sytuacji losowych. Nowy kalendarz rozgrywek uwzględni rezerwowe terminy w razie konieczności przekładania meczów wówczas, kiedy zawodnicy danego zespołu nie mogą zagrać ze względu na zakażenie koronawirusem.

PlusLiga. Prezesi akceptują zmiany

Zadowolenia z przyjętych zmian nie kryją prezesi klubów zwracając uwagę, że zreformowane rozgrywki będą ciekawsze z punktu widzenia kibica siatkówki. – Faza play-off jest naszą największą atrakcją i chcieliśmy ją maksymalnie wydłużyć – wyjaśnił Piotr Szpaczek, prezes Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. – Poza podnoszeniem atrakcyjności kluczowej fazy rozgrywek, unikniemy także przypadkowości. Rywalizacja do dwóch wygranych w ćwierćfinale może czasem powodować, że zaprzepaści się to, co wcześniej wypracowało się przez trzy czwarte sezon – przekonywał Konrad Piechocki, prezes PGE Skry Bełchatów.

Po zakończeniu rozgrywek szesnasta drużyna PlusLigi spadnie do niższej klasy rozgrywkowej, a bezpośredni awans uzyska mistrz TAURON 1. Ligi. W pierwszej kolejce po raz pierwszy w historii zmieniono zasady rozstawienia zespołów, przez co nie będziemy już świadkami starcia mistrza Polski z beniaminkiem.

1. kolejka sezonu PlusLigi 2022/2023:

Jastrzębski Węgiel – GKS Katowice

Indykpol AZS Olsztyn – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle

LUK Lublin – Cerrad Enea Czarni Radom

Aluron CMC Warta Zawiercie – PGE Skra Bełchatów

BBTS Bielsko-Biała – Cuprum Lubin

PSG Stal Nysa – Ślepsk Malow Suwałki

Trefl Gdańsk – Volley Club Barkom Lwów

Asseco Resovia Rzeszów – Projekt Warszawa

