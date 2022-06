Jedna z liderek kadry nie zagrała w ostatnich meczach Ligi Narodów. Siatkarka miała ważny powód

Reprezentantki Polski udanie rozpoczęły zmagania w tegorocznej Lidze Narodów, ponieważ pierwszy, rozgrywany w amerykańskim Bossier City turniej, zakończyły z trzema zwycięstwami na koncie. Biało-Czerwone o wiele słabiej spisały się na Filipinach, gdzie przegrały z Japonią, Stanami Zjednoczonymi i Belgią. W drugim z turniejów w kadrze Stefano Lavariniego zabrakło Agnieszki Kąkolewskiej, która otrzymała krótki urlop od trenera.

Reprezentacja Polski siatkarek. Kąkolewska wzięła ślub

Jak się okazało, zawodniczka Chemika Police 25 czerwca stanęła na ślubnym kobiercu. Siatkarka nie poleciała razem z kadrą na Filipiny, by móc przygotować się do uroczystości. – Nie było łatwo. Miałam sporo obowiązków, ale wszystko wyszło tak, jak sobie zaplanowaliśmy – wyjaśniła w rozmowie z tvpsport.pl.

Na weselu Kąkolewskiej zabrakło reprezentantek Polski, które w tym czasie przebywały na zgrupowaniu. Środkowa zorganizowała jednak spotkanie z koleżankami z kadry, a swoimi pozytywnymi przeżyciami z ostatnich dniach zamierza dzielić się z drużyną. – Jeszcze są we mnie emocje, które zabrałam z Polski. Są one jak najbardziej pozytywne. Mam nadzieję, że przeniosę je do zespołu. Zaprosiłam dziewczyny, byśmy się spotkały po tych trzech tygodniach, kiedy się nie widziałyśmy. W poniedziałek miałyśmy wolny wieczór, więc mogłyśmy się pogadać – zdradziła.

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polek

Włochy – Polska (29 czerwca, godz. 19:00)

Polska – Chiny (30 czerwca, 15:30)

Dominikana – Polska (2 lipca, 12:30)

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00)

Kadra reprezentacji Polski na trzeci turniej Ligi Narodów

Rozgrywające:

Alicja Grabka

Joanna Wołosz

Przyjmujące:

Martyna Czyrniańska

Monika Fedusio

Zuzanna Górecka

Martyna Łukasik

Olivia Różański

Weronika Szlagowska

Środkowe:

Aleksandra Gryka

Magdalena Jurczyk

Agnieszka Kąkolewska

Anna Stencel

Libero:

Maria Stenzel

Aleksandra Szczygłowska

