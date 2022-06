Marcin Możdżonek ocenił grę polskich siatkarzy. Zdradził, kto zrobił na nim najlepsze wrażenie

Biało-Czerwoni już 5 lipca rozpoczną rywalizację w trzecim turnieju Ligi Narodów, a rozgrywane w Polsce mecze będą okazją do pokazania się z dobrej strony nie tylko przed kibicami, ale również przed Nikolą Grbiciem. Wciąż trwa bowiem rywalizacja o miejsce w kadrze na mistrzostwa świata, podczas których Polacy będą bronili tytułu najlepszej drużyny globu. Marcin Możdżonek w rozmowie z „Wprost” ocenił, czy debiutanci mają szansę na wywalczenie stałego miejsca w kadrze oraz jak nasza drużyna będzie funkcjonowała bez Wilrfredo Leona.

Katarzyna Gurmińska, „Wprost”: Przed startem Ligi Narodów mówiono, że od przebudowanej i odmłodzonej kadry Nikoli Grbicia nie powinniśmy oczekiwać od razu wysokiego poziomu. Reprezentacja wygrała jednak siedem z pierwszych ośmiu spotkań. Jest pan zaskoczony taką postawą Biało-Czerwonych?

Marcin Możdżonek: Postawą zaskoczony nie jestem, bo to jest reprezentacja Polski. Jestem jednak bardzo pozytywnie zaskoczony wynikami. Byłem jednym z tych, którzy sceptycznie podchodzili do tego, jak zagrają nasi zawodnicy. Są młodzi i chociaż nie mają doświadczenia reprezentacyjnego, to mają ogromne doświadczenie ligowe. Podczas meczów było widać przewagę nad niektórymi drużynami, kiedy to nasi siatkarze swoim cwaniactwem i ligowymi, niekonwencjonalnymi zagraniami wygrywali akcje, później sety i w konsekwencji całe mecze. Było doskonale widać, jaką polska siatkówka ma przewagę nad innymi.