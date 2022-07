Duże osłabienie polskiej kadry. Stefano Lavarini zdradził szczegóły o stanie zdrowia ważnej siatkarki

Sytuacja reprezentacji Polski w tegorocznej Lidze Narodów robi się nie do pozazdroszczenia. W tej chwili szanse na to, iż zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego awansuje do fazy play-off, są stosunkowo niskie. W tej chwili Biało-Czerwone zajmują 11. miejsce, a do ósmych Tajek tracą aż cztery punkty. Do końca trzeciego turnieju, który zadecyduje o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, zostały już tylko dwa spotkania – z Dominikaną (2 lipca) oraz Bułgarią (3 lipca).

Liga Narodów 2022. Kontuzja Martyny Łukasik

Jakby tego było mało, wszystko wskazuje na to, że Polki przystąpią do tych potyczek w osłabionym składzie. Dotychczas nie było wiadomo, czy wystąpi w nich jedna z najważniejszych zawodniczek naszej drużyny. Teraz Stefano Lavarini rozwiał wątpliwości co do Martyny Łukasik, bo właśnie o nią chodzi.

Jak się okazuje, atakująca na razie nie będzie mogła zaprezentować się w akcji, co potwierdził sam szkoleniowiec w rozmowie z serwisem sport.tvp.pl. – Nie zobaczymy jej do końca tej odsłony zmagań – powiedział, nawiązując do dwóch ostatnich spotkań, które Polki rozegrają w Sofii.

Stefano Lavarini o urazie Martyny Łukasik

– Teraz już mogę powiedzieć, że ma problem z mięśniami brzucha. Jest to całkowicie pod kontrolą. Mimo to zdecydowaliśmy wspólnie ze sztabem medycznym, że w ciągu dwóch tygodni, włączając w to również poprzedni, najlepszym rozwiązaniem będzie danie jej trochę odpoczynku – wyznał włoski trener.

Lavarini zdradził jednak, że Łukasik cały czas pozostaje z zespołem i lekko ćwiczy oraz blisko współpracuje z fizjoterapeutami. – Jestem pewny, że wkrótce będzie po problemie – zakończył.

