Polki muszą wygrać z Dominikankami w Lidze Narodów. Kiedy mecz i gdzie obejrzeć transmisję TV?

Po dwóch porażkach w bułgarskiej Sofii kolejno z Włochami i Chinami sytuacja reprezentacji Polski jest podbramkowa. Łącznie Polki przegrały już cztery mecze z rzędu i przez to maksymalnie utrudniły sobie awans do ścisłego finału tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów. W teorii Biało-Czerwone mogą jeszcze zająć 8. miejsce, lecz w praktyce będzie to niezwykle trudne. Nie wszystko bowiem zależy od podopiecznych Stefano Lavariniego.

Trudna sytuacja w Lidze Narodów. Kontuzja ważnej zawodniczki

Na ten moment nasze siatkarki zajmują 11. lokatę w tabeli i do ósmych Tajek tracą aż cztery punkty. Do końca trzeciego turnieju, który zadecyduje o tym, kto przejdzie do kolejnego etapu, zostały już tylko dwa spotkania. Najbliższym rywalem reprezentacji Polski będzie Dominikana, która ma jeden punkt więcej, ale co warto podkreślić, drużyna ta rozegrała jeden mecz więcej. Co ciekawe, Polki zwyciężyły z Dominikankami tylko raz w ostatnich pięciu starciach.

Na domiar złego jedna z najważniejszych zawodniczek naszego zespołu Martyna Łukasik jest kontuzjowana. Stefano Lavarini przyznał, że siatkarka zmaga się z problemami z mięśniami brzucha, ale pozostanie z drużyną. Brak atakującej to poważne osłabienie dla naszej kadry.

Kiedy mecz Polska — Dominikana? Gdzie oglądać transmisję TV?

Spotkanie Polska — Dominikana, które będzie bardzo ważne w kontekście awansu do turnieju finałowego, odbędzie się w sobotę, 2 lipca. Początek tej rywalizacji został zaplanowany na godzinę 12:30. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć na antenie TVP Sport oraz Polsatu Sport, a także za pośrednictwem aplikacji Polsat Box Go i strony internetowej sport.tvp.pl.

