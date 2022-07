Porażka siatkarek z Dominikaną. Kiepska sytuacja w tabeli Ligi Narodów

Polskie siatkarki nie potrafią przerwać koszmarnej passy pięciu porażek z rzędu w Lidze Narodów. Drużyna Stefano Lavariniego dobrze weszły w tegoroczne rozgrywki, ale im dalej w las, tym sytuacja jest coraz gorsza. Biało-Czerwone radziły sobie przeciętnie. Po dwóch turniejach Biało-Czerwone miały na swoim koncie 11 punktów i zajmowały 10. miejsca. Przegrały cztery mecze i tyle samo zwyciężyły.

Podczas rywalizacji w bułgarskiej Sofii nasze siatkarki zaliczyły kolejne trzy porażki. Pierwszymi rywalkami Polek w były Włoszki. Reprezentacja Polski nie wykorzystała swoich okazji i ostatecznie uległa 1:3. Następnie podopieczne Stefano Lavariniego były bez szans w starciu z Chinkami. Pierwszy set był jedną wielką kompromitacją. Biało-Czerwone uległy w nim do ośmiu. Mimo to nadal miały szans na awans do fazy play-off. Wystarczyło wygrać dwa ostatnie spotkania oraz liczyć na potknięcia pozostałych zespołów.

Liga Narodów siatkarek. Tabela

Nasze zawodniczki były bardzo blisko pokonania Dominikanek, lecz po bardzo emocjonującym i wyrównanym starciu przegrały 2:3. Oznacza to, że straciły już możliwość zajęcia ósmej lokaty gwarantującej grę w finałowym turnieju. Obecnie mają 12 zdobytych punktów.

Miejsce Drużyna Liczba punktów Rozegrane mecze Zwycięstwa Porażki 1. Stany Zjednoczone 27 10 9 1 2. Brazylia 26 11 9 2 3. Japonia 24 10 8 2 4. Włochy 23 10 8 2 5. Chiny 23 11 7 4 6. Turcja 22 11 7 4 7. Serbia 20 11 7 4 8. Tajlandia 15 10 5 5 9. Dominikana 14 12 5 7 10. Kanada 12 10 4 6 11. Polska 12 11 4 7 12. Niemcy 11 10 3 7 13. Holandia 11 11 3 8 14. Bułgaria 9 10 3 7 15. Belgia 6 11 3 8 16. Korea Południowa 0 11 0 11

Liga Narodów 2022. Terminarz meczów Polek

Turniej w Bułgarii:

Polska – Bułgaria (3 lipca, 19:00).

