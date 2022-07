Nikola Grbić powołał siatkarzy na Ligę Narodów. Serb ponownie zaskoczył

Po tygodniowej przerwie reprezentacja Polski wznawia rywalizację w siatkarskiej Lidze Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia rozegrali już osiem meczów w tegorocznych rozgrywkach. Przegrali tylko raz - z Włochami (1:3). Było to wówczas drugie spotkanie podczas turnieju rozgrywanego w Kanadzie. Następnie Biało-Czerwoni zwyciężyli w sześciu kolejnych meczach, pokonując po drodze m.in. Brazylię, Francję oraz Stany Zjednoczone.

Liga Narodów. Nikola Grbić powołał siatkarzy na ostatni turniej

Polacy zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli. Dotychczas zdobyli 21 punktów, tyle samo, co pierwsza Francja. Przypomnijmy, że do ćwierćfinału awansuje pierwsze osiem zespołów. Ostatni turniej zostanie rozegrany m.in. w Polsce. Reprezentacje przyjadą do Gdańska, aby powalczyć o fazę play-off. Biało-Czerwoni rozpoczną zmagania od starcia z Iranem, a następnie zagrają z Chinami, Holandią i Słowenią.

W niedzielę, 3 lipca Nikola Grbić zaprezentował listę powołanych zawodników. Serb ponownie zaskoczył swoimi niektórymi decyzjami. W porównaniu do spotkań w bułgarskiej Sofii zabraknie chociażby rozgrywającego Grzegorza Łomacza. Doświadczonego siatkarza zastąpi Jan Firlej. Ponadto trener zdecydował się dać szansę Karolowi Butrynowi oraz Bartoszowi Bednorzowi, który w ostatnim czasie zmagają się z urazem.

Lista powołanych siatkarzy na turniej Ligi Narodów w Gdańsku

Rozgrywający:

Jan Firlej

Marcin Janusz

Przyjmujący:

Kamil Semeniuk

Aleksander Śliwka

Bartosz Bednorz

Tomasz Fornal

Środkowi:

Karol Kłos

Jakub Kochanowski

Mateusz Bieniek

Atakujący:

Łukasz Kaczmarek

Bartosz Kurek

Karol Butryn

Libero:

Paweł Zatorski

Jakub Popiwczak

