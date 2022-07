Dziennikarz zapytał Stefano Lavariniego o Malwinę Smarzek. Odpowiedź daje do myślenia

Po udanym początku w Lidze Narodów zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego prezentował się znacznie gorzej. Polki w 12. rozegranych meczach wygrały tylko cztery razy. Po raz ostatni triumfowały w starciu z Tajlandią (3:2), a miało to miejsce w połowie czerwca. Następnie zaliczyły serię porażek, przez co straciły szanse na awans do fazy play-off.

Liga Narodów 2022. Porażka Polek w starciu z Bułgarią

Biało-Czerwone liczyły, że tę koszmarną passę uda się przerwać w spotkaniu z Bułgarią, które było jednocześnie ostatnim w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Nasze siatkarki były minimalnymi faworytkami, bo zazwyczaj dobrze radziły sobie w starciach z Bułgarkami. Wygrały cztery z ostatnich pięciu meczów. Tym razem jednak się nie udało.

Podopieczne Stefano Lavariniego dobrze weszły w pierwszego seta, którego miały praktycznie cały czas pod kontrolą. Zasłużenie zwyciężyły 25:22, a kluczowym elementem był blok. Niestety kolejne partie padły łupem gospodyń trzeciego turnieju Ligi Narodów. Rywalki z każdą kolejną akcją tylko się rozkręcały. Polskie zawodniczki miały problemy ze skutecznym przyjęciem oraz kończeniem swoich ataków. Ostatecznie przegrały 3:1, a szczególnie bolesna była druga partia. Bułgarki rozbiły Polki 25:13. Zatem Biało-Czerwone zdobyły łącznie zaledwie 12 punktów w tegorocznych rozgrywkach.

Stefano Lavarini krótko o powołaniu Malwiny Smarzek

Po spotkaniu głos zabrał włoski szkoleniowiec naszej kadry. 43-latek skomentował postawę naszego zespołu. Nie był zadowolony z tego występu, ale jednocześnie uspokoił atmosferę, mówiąc, że wie, co robi. Po chwili dziennikarz TVP Sport zapytał go, czy ten ma zamiar powołać wielką nieobecną Ligi Narodów Malwinę Smarzek na zbliżające się mistrzostwa świata.

Trener nie miał zamiaru odpowiadać na to pytanie. Natychmiast uciął temat. – Rozmawiamy tylko o Lidze Narodów – powiedział Włoch, a w jego głosie słychać było wyraźnie poirytowanie oraz złość. Tak stanowcza, krótka odpowiedź daje do myślenia. Wydaje się, że Malwina Smarzek może nie wziąć udziału w mistrzostwach świata. Przypomnijmy, że siatkarka sama poprosiła szkoleniowca o przerwę, ponieważ zmagała się z problemami zdrowotnymi.

