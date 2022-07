Polska siatkarka zabrała głos ws. problemów w reprezentacji. „Nie oszukujmy się”

Tegoroczna edycja żeńskiej Ligi Narodów nie była udana dla Biało-Czerwonych. Kiedy ekipę naszych siatkarek przejął Stefano Lavarini w kibiców została tchnięta nadzieja na lepsze wyniki, której brakowało pod koniec kadencji Jacka Nawrockiego. Jak się jednak okazało, włoski szkoleniowiec nie jest cudotwórcą i poukładanie drużyny trochę mu zajmie. Początek jego przygody z polką kadrą okazał się gorzki, ponieważ jego podopieczne nie wywalczyły awansu do fazy play-off Ligi Narodów.

Liga Narodów 2022. Alicja Grabka o problemach reprezentacji Polski

Już po ostatnim spotkaniu (z Bułgarią) przed kamerami TVP Sport pojawiła się Alicja Grabka, która podsumowała zmagania Polek w siatkarskim turnieju. – Trudno mi powiedzieć, co się z nami dzieje od dłuższego czasu. Gdybyśmy wiedziały, to byśmy to zmieniły – stwierdziła. Dodała również, że na przykład w starciu z Bułgarią nasze zawodniczki dobrze rozpoczęły meczy i mentalnie, i taktycznie, ale nie potrafiły tego stanu utrzymać. Jest to zresztą scenariusz typowy dla Biało-Czerwonych w ostatnich tygodniach i miesiącach.

Rozgrywająca dostrzega jednak, że gorsze wyniki zespołu narodowego mogły wynikać również z nieobecności dwóch ważnych siatkarek. Z powodów zdrowotnych Stefano Lavarini nie mógł bowiem skorzystać z Malwiny Smarzek oraz Magdaleny Stysiak.

– Myślę, że powrót nominalnych atakujących będzie dla nas dużym wzmocnieniem. Nie oszukujmy się, to zaburzyło nasz plan pracy. Dla trenera czy Olivii Różański to była trudna sytuacja, bo to nie jest jej pozycja. Ogromny szacunek, że wytrzymała ten turniej, grając tam sama – wyznała Grabka.

Czytaj też:

Nikola Grbić wskazał, nad czym muszą pracować polscy siatkarze. Pod lupą gwiazdy, nawet Bartosz Kurek