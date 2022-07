Znamy terminarz MŚ siatkarzy 2022. Wiadomo, z kim Polacy zagrają w meczu otwarcia

Mistrzostwa świata w siatkówce rozpoczną się już 26 sierpnia, a organizatorzy czempionatu zdecydowali, że w dniu otwarcia turnieju rozegranych zostanie sześć spotkań. W jednym z nich wystąpią Polacy, czyli współorganizatorzy prestiżowego czempionatu.

MŚ w siatkówce. Znamy terminarz

Przypomnijmy, Biało-Czerwoni trafili do grupy C, gdzie przyjdzie im rywalizować z Bułgarami, Meksykanami i Amerykanami. Dokładny terminarz spotkań aktualnych mistrzów świata, jak i rozpiskę wszystkich meczów fazy grupowej, poznaliśmy we wtorek 5 lipca. Jak się okazuje, podopieczni Nikoli Grbicia swoje spotkania będą rozgrywali o tej samej porze, co jest nie tylko przywilejem gospodarza imprezy, ale przede wszystkim dobrą wiadomością dla zawodników, którzy po każdym meczu będą mieli odpowiedni czas na regenerację i odpoczynek.

Obrońcy tytułu rozpoczną rywalizację 26 sierpnia, kiedy to o godz. 20:30 w Katowicach zmierzą się z Bułgarią. Równolegle w Ljubljanie zostanie rozegrane spotkanie reprezentacji Słowenii i Kamerunu, a w dniu rozpoczęcia mistrzostw czekają nas też starcia Francji z Niemcami, Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, Japonii z Katarem i Brazylii z Kubą.

Po dniu przerwy Biało-Czerwoni ponownie wybiegną na parkiet 28 sierpnia, kiedy to powalczą o punkty z Meksykiem. Teoretycznie najtrudniejsze zadanie czeka mistrzów świata 30 sierpnia, ponieważ tego dnia zagrają w grupie z mocnymi Amerykanami.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Kiedy grają Polacy?

Polska – Bułgaria (26 sierpnia, godz. 20:30)

Polska – Meksyk (28 sierpnia, godz. 20:30)

Polska – Stany Zjednoczone (30 sierpnia, godz. 20:30)

Czytaj też:

Nikola Grbić wskazał, nad czym muszą pracować polscy siatkarze. Pod lupą gwiazdy, nawet Bartosz Kurek