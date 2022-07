Malwina Smarzek ma nowy klub. Transfer siatkarki ogłoszono w nietypowy sposób

Malwina Smarzek jeszcze kilka miesięcy temu występowała w Lokomotiwie Kaliningrad, a po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę ruszyły spekulacje na temat przyszłości siatkarki. Ostatecznie zawodniczka w połowie marca zdecydowała się na zmianę barw klubowych i dołączyła do KS DevelopRes Rzeszów. Po zakończeniu sezonu przyjmująca pożegnała się z polskim zespołem, a zagraniczne media zaczęły donosić, że zamierza spróbować sił w egzotycznej lidze.

Malwina Smarzek ma nowy klub

Bruno Voloch z brazylijskiego „O Tempo” na początku maja informował, że Smarzek ma dołączyć do Osasco Voleibol Clube. I chociaż z informacji dziennikarza wynikało, że obie strony doszły już do porozumienia, to na oficjalne potwierdzenie tych doniesień przyszło nam poczekać do 5 lipca. To właśnie wtedy nowy pracodawca przyjmującej w dość nietypowy sposób ogłosił podpisanie umowy z Polką.

Kibice siatkówki przyzwyczaili się do tego, że kluby zazwyczaj budują napięcie wokół przeprowadzanych transferów. Przyjście nowego zawodnika lub zawodniczki poprzedzają enigmatyczne zapowiedzi, a o podpisaniu umowy z nowym siatkarzem lub siatkarką informuje się w osobnym komunikacie, zazwyczaj dołączając do niego wypowiedzi sportowców.

Osasco Voleibol Clube zdecydował się na inne rozwiązanie, publikując krótki materiał z nazwiskami zawodniczek, które znajdą się w kadrze na sezon 2022/2023. Wśród nich jest właśnie Smarzek, która tym samym spróbuje sił w innej lidze. Przypomnijmy, 26-letnia siatkarka ma na swoim koncie występy na ligowych parkietach w Polsce, Włoszech i Rosji.

