Włosi sparodiowali Polaków? To zdjęcie jest dowodem

O godzinie 17 rozpoczął się mecz Włochów z Iranem. Spotkanie nie potrwało długo. Reprezentanci Italii pewnie wygrali 3:0, choć rywale z każdym setem stawiali coraz trudniejsze warunki.

Włochy pokonują Bułgarię na otwarcie Ligi Narodów w Gdańsku

Włosi w pierwszym secie nie dali szans rywalowi, wygrywają do 15. W drugim Bułgarom udało się poprawić grę, ale partię ostatecznie przegrali do 20. Zdecydowanie najciekawsza była trzecia odsłona tego spotkania.

Bułgarzy wyraźnie poprawili przyjęcie, a co za tym idzie, zdecydowanie lepiej szło im również w ataku, dzięki czemu przez znaczną część ostatniego seta to oni byli na prowadzeniu. W końcówce było już nawet 18:22 dla ekipy z Bałkanów i wydawało się, że zamiast 3:0 dla Włochów, na tablicy będzie widniał wynik 2:1. Wówczas Włosi ponownie postawili blok i ostatecznie wygrali seta 25:23, a całe spotkanie 3:0.

Pamiątkowe zdjęcie Włochów. Sparodiowali zdjęcie Polaków?

Włosi nie kryli radości. Po zwycięstwie nad Bułgarami zapozowali do drużynowej fotografii. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie pozy, jakie przyjęli. Zdjęcie do złudzenia przypomina to, które po wygraniu z USA zrobili sobie Polacy. Wówczas wszyscy nasi reprezentanci przyłożyli palce do głowy Bartosza Kurka. – Czasem trzeba wsadzić głowę tam, gdzie inni nie wsadzą nogi – śmiał się wówczas kapitan Biało – Czerwonych w rozmowie ze Sport.pl.

Włosi nie byli aż tak śmiali. Roberto Russo za głowę złapał tylko jeden z kolegów, a pozostali członkowie ekipy wskazali na niego palcami z pewnej odległości. Włoski środkowy w tym spotkaniu zdobył siedem punktów – po trzy blokiem i atakiem, a jeden bezpośrednio z zagrywki.

