Liga Narodów 2022. Polska zagra jeszcze trzy mecze w Gdańsku. Kiedy kolejne spotkanie?

Polscy siatkarze w ramach pierwszego meczu turnieju Ligi Narodów rozgrywanego w Gdańsku zmierzyli się z Iranem. Biało-Czerwoni dość pewnie wygrali pierwszą partię, ale rywale po kolejnym secie doprowadzili do wyrównania. Następna partia również należała do Iranu, który świetnie spisywał się na zagrywce i wykorzystywał słabą postawę mistrzów świata w przyjęciu. Ci ostatecznie po emocjonującej końcówce czwartego seta doprowadzili do tie-breaka, w którym górą byli Irańczycy.

Liga Narodów. Trzy mecze w Gdańsku

Biało-Czerwonych czekają jeszcze trzy mecze fazy grupowej Ligi Narodów. Aktualni mistrzowie świata najpierw zmierzą się z Chinami, później z Holandią, a zmagania w Gdańsku zwieńczą starciem ze Słowenią. Następnie Polaków czeka ponad tydzień przerwy przed fazą pucharową, która zostanie rozegrana w Bolonii.

Ćwierćfinały tegorocznej edycji turnieju zaplanowano na 20 i 21 lipca. Dwa dni po wyłonieniu ostatniego zwycięzcy rozegrane zostaną półfinały, a finał Ligi Narodów i mecz o trzecie miejsce zaplanowano na 24 lipca. Faworytami do triumfu w całych rozgrywkach są reprezentacje Polski, Francji, Stanów Zjednoczonych i Włoch, które najlepiej radziły sobie w fazie grupowej.

Niespodziankę zapewne będą chcieli sprawić również Japończycy, którzy pokonali już m.in. drużyny Iranu, Argentyny, Włoch i Słowenii.

Liga Narodów 2022. Kiedy gra reprezentacja Polski?

Polska – Chiny (7 lipca, godz. 20:00)

Polska – Holandia (9 lipca, 20:00)

Polska – Słowenia (10 lipca, 20:00)

