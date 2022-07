Polscy siatkarze zmierzą się z Chinami. Kiedy i o której odbędzie się spotkanie w Lidze Narodów?

Rozpoczął się już ostatni etap fazy grupowej tegorocznej Ligi Narodów. Po rozgrywkach w Kanadzie i Bułgarii przyszedł czas na rywalizację w gdańskiej Ergo Arenie. Do tej pory reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn rozegrała u siebie tylko jedno spotkanie z reprezentacją Iranu, które dość niespodziewanie przegrała 2:3.

Irańczycy wypunktowali słabości naszych siatkarzy. Po spotkaniu kapitan naszej reprezentacji Bartosz Kurek przyznał, że wynik tego spotkania byłby inny, gdyby on i jego koledzy lepiej zagrali w bloku i obronie. – Byśmy to spotkanie jakoś przepchnęli i wygrali, nawet mimo gry poniżej swoich możliwości – powiedział atakujący zaraz po spotkaniu. Podkreślił również, że w meczu na styku są to elementy, które decydują o ostatecznym zwycięstwie.

Rewanż za porażkę z Iranem

Teraz podopieczni Nikoli Grbicia będą mogli się zrewanżować za ostatnią porażkę, bo już w czwartek, 7 lipca zmierzą się z reprezentacją Chin, która po poprzednim spotkaniu z Holandią zajmowała 13. miejsce w tabeli Ligi Narodów. Biało-Czerwoni po ostatniej porażce spadli na czwarte miejsce. Do tej pory siatkarze zgromadzili 22 punkty, tyle samo co wyprzedzający nas Amerykanie, Francuzi oraz Włosi. Ewentualna wygrana z Chinami mogłaby dać Polakom pierwsze miejsce w grupie.

Liga Narodów 2022. Kiedy i o której oglądać spotkanie Polska – Chiny?

Transmisja meczu Polska-Chiny w siatkarskiej Lidze Narodów 2022 odbędzie się w czwartek 7 lipca 2022 roku. Biało-Czerwoni wyjdą na parkiet gdańskiej Ergo Areny o godz. 20:00. Starcie naszych reprezentantów z reprezentacją Chin będzie można oglądać „na żywo” na antenie Polsatu Sport i TVP Sport oraz w serwisie streamingowym Polsat Box Go i na tvpsport.pl.

