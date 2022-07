Niecodzienne zdarzenie w meczu Ligi Narodów. Siatkarz wpadł w tarapaty, kolega nieudolnie go „ratował”

Stany Zjednoczone na inaugurację trzeciego turnieju fazy grupowej Ligi Narodów ograły w czterech setach Niemców i potwierdziły, że należą do grona najlepszych ekip na świecie. Po meczu dużo mówiło się nie tylko o dobrej dyspozycji Amerykanów, ale także o niecodziennej sytuacji, jaka miała miejsce w pierwszym secie. Wpadka jednego z zawodników była na tyle „efektowna”, że powtórkę jego zachowania udostępniono na oficjalnym profilu Volleyball World, który śledzi ponad 360 tys. internautów.

Na nagraniu widać, jak rozgrywający Micah Christenson wystawia piłkę do atakującego z trzeciego metra Ensinga Kyle'a. Ten nie tylko przekroczył linię środkową, ale też „zaplątał się” w siatkę i miał problem z zachowaniem równowagi. Z pomocą ruszył Christenson, który nie dość, że nie zdołał postawić kolegi na nogi, to sam po chwili wylądował na parkiecie. Akcję przerwano, a punkt powędrował na konto Niemców.

Liga Narodów. Dobra forma Amerykanów

Reprezentanci Stanów Zjednoczonych już w pierwszym turnieju Ligi Narodów potwierdzili, że przygotowali wysoką formę. Amerykanie w Brasilii ograli kolejno Słoweńców, Holendrów, Japończyków i Brazylijczyków. Brązowi medaliści ostatnich mistrzostw świata gorzej radzili sobie w Bułgarii, gdzie przegrali z Iranem i Polską, a wygrali tylko z gospodarzami turnieju i Serbami.

Po przenosinach do japońskiej Osaki Amerykanie wrócili na zwycięską ścieżkę. Reprezentanci USA wygrali nie tylko z Niemcami, ale również Francuzami, przez co będą jednymi z faworytów do wywalczenia medalu podczas turnieju finałowego rozgrywanego w Bolonii.

