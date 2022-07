Polscy siatkarze z pewnym awansem do finałów Ligi Narodów. W ćwierćfinale zagrają z niewygodnym rywalem

W fazie grupowej tegorocznej Ligi Narodów wzięło udział 16 zespołów, które rozegrały po 12 meczów. Polacy pierwszy turniej rozegrali w Ottawie, gdzie pokonali Argentyńczyków, Bułgarów oraz Francuzów, ale ulegli w starciu z Włochami. Z o wiele lepszym bilansem Biało-Czerwoni zakończyli zmagania w Sofii. Aktualni mistrzowie świata ograli Brazylijczyków, Kanadyjczyków, Australijczyków i Amerykanów

Kolejne „potknięcie” podopiecznym Nikoli Grbicia przytrafiło się w Gdańsku, gdzie przegrali z Iranem. Była to druga i ostatnia porażka Biało-Czerwonych w fazie grupowej, ponieważ gospodarze turnieju wygrali kolejne mecze z Chinami, Holandią i Słowenią. Największe problemy sprawiła Polakom ostatnia z wymienionych drużyn, która zdołała ugrać jednego seta.

Liga Narodów 2022. Z kim Polacy zagrają w ćwierćfinale?

Polacy zakończyli fazę grupową na drugim miejscu, co oznacza, że w ćwierćfinale turnieju finałowego zagrają z siódmą drużyną, czyli Iranem. Rywalizację w grupie wygrali Włosi, którzy nawet w przypadku uplasowania się na niższej pozycji i tak byliby rozstawieni z numerem pierwszym, ponieważ będą gospodarzami turnieju finałowego. Reprezentanci Italii zmierzą się z ósmą ekipą fazy grupowej, czyli Holandią.

Dla Biało-Czerwonych mecz z Iranem będzie okazją do zrewanżowania się za poniesioną niedawno porażkę w Gdańsku. Mimo niekorzystnego wyniku w ostatnim spotkaniu to podopieczni Grbicia będą faworytami spotkania, tym bardziej że serbski szkoleniowiec zapewne wystawi do gry najmocniejszy skład.

Pary ćwierćfinałowe:

Włochy – Holandia

Polska – Iran

Stany Zjednoczone – Brazylia

Francja – Japonia

Liga Narodów 2022. Terminarz fazy pucharowej

Ćwierćfinały – 20 i 21 lipca

Półfinały – 23 lipca

Mecz o 3. miejsce – 24 lipca

Finał – 24 lipca

