Bartosz Kurek nie szczędził pochwał koledze z drużyny. Wyznał, dlaczego cieszy się z trafienia na Iran

10 lipca zakończyła się siatkarska rywalizacja w fazie grupowej Ligi Narodów. Polacy poradzili sobie w niej bardzo dobrze, zajmując drugie miejsce, ponad takimi ekipami jak Francja, USA czy Brazylia. Teraz w rozgrywkach odbędzie się krótka przerwa, a już po niej ćwierćfinały. W jednym z nich Biało-Czerwoni staną naprzeciw Iranu, z którym już mieli okazję się zmierzyć i który niespodziewanie ich pokonał.

Bartosz Kurek o meczu z Iranem w ćwierćfinale Ligi Narodów 2022

Mimo tego jednak Bartosz Kurek cieszy się, że trafiliśmy akurat na tego przeciwnika. Zapytany o szansę na rewanż odpowiedział jednoznacznie. – Podejdziemy do tego spotkania tak samo zmotywowani jak do innych. To nawet dobrze, że z nimi zagramy, bo już wiemy, czego się spodziewać. Jeśli nie wejdziemy na najwyższe obroty, to nie będziemy mogli nawet marzyć o zwycięstwie. Wydaje mi się, że to będzie wyrównane spotkanie – stwierdził kapitan reprezentacji Polski, kiedy pojawił się w strefie mieszanej.

Bartosz Kurek chwali Marcina Janusza

W ostatnim czasie sporo mówiło się o tym, iż Kurek jeszcze nie do końca rozumie się na boisku z Marcinem Januszem i między innymi nad tym aspektem trzeba pracować podczas treningów. Również i tę kwestię poruszył doświadczony atakujący. – Marcin nie bez przypadku znalazł się w reprezentacji Polski i gra na najwyższym poziomie. Fantastyczny zawodnik. Trudno mówić, by zgranie z nim nie było dobre – stwierdził.

Kapitana Biało-Czerwonych poproszono również o skomentowanie współpracy z Nikolą Grbiciem. Tu siatkarz postawił sprawę jasno. – Nie chcę oceniać filmu w połowie jego trwania – uciął temat.

