Tak Nikola Grbić pomógł reprezentantowi Polski. Siatkarz wyznał, za co jest mu najbardziej wdzięczny

Kiedy reprezentacją Polski przejął Nikola Grbić, doszło w niej do wielu znacznych zmian personalnych. Serbski szkoleniowiec odsunął od składu kilku doświadczonych graczy takich jak Fabian Drzyzga, Piotr Nowakowski czy Damian Wojtaszek. Odważniej postawił natomiast na młodszych i bardziej perspektywicznych sportowców. Na tej zmianie skorzystał między innymi Tomasz Fornal.

Nikola Grbić znacznie pomógł Tomaszowi Fornalowi

Siatkarz występujący w Jastrzębskim Węglu w wielu spotkaniach pełnił rolę dżokera i doskonale się z niej wywiązywał. Zapytany o to w mixed zonie po meczu ze Słowenią przyjmujący jasno stwierdził, że skoro takie jest życzenie Nikoli Grbicia, to on z chęcią będzie je wypełniał.

W wywiadzie Fornal szczegółowo opowiedział również o tym, w jaki sposób serbski szkoleniowiec pomógł mu wznieść się na wyższy poziom.

– Jakiś czas temu razem z trenerem analizowaliśmy moją grę w ataku. Dostrzegł, że mogę pewne rzeczy usprawnić, poprawić rzeczy techniczne. Na początku nie wychodziło mi to tak, jak bym chciał. W pewnym stopniu miałem również kłopot z zagrywką. Ale trener wytłumaczył mi wszystko, uspokajał mnie. Mówił, że to jest proces, a nie chip z „Matrixa”, który się wkłada i już wszystko się potrafi zrobić. Cieszy mnie fakt, że za sprawą ciężkiego treningu udało mi się osiągnąć to, co selekcjoner mi przedstawiał – opowiedział reprezentant Polski.

Tomasz Fornal cieszy się z cennych porad od Nikoli Grbicia

– Trener Grbić poświęcił mi trochę czasu, ale czy to jest coś nadzwyczajnego? Szkoleniowcy zawsze poświęcają czas swoim podopiecznym. Ja dostałem cenne wskazówki na tematy, których faktycznie sam wcześniej nie dostrzegałem – zakończył Fornal.

