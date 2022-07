Terminarz Ligi Narodów 2022. O której rozegrane zostaną półfinały i finał rozgrywek?

Po 12 spotkaniach fazy grupowej Ligi Narodów 2022 w piłce siatkowej mężczyzn najlepszym dorobkiem punktowym moli pochwalić się Włosi, którzy i tak z racji, że będą gospodarzami fazy pucharowej, byliby rozstawieni z pierwszego miejsca.

Liga Narodów 2022. Rewanż z Iranem

Reprezentanci Italii w ćwierćfinale zmierzą się z ósmą drużyną tabeli – Holandią. Druga w tabeli Polska zmierzy się z siódmym Iranem. Trzecie Stany Zjednoczone podejmą Brazylię, a czwarta drużyna – Francja skonfrontuje się z piątą Japonią.

Biało-Czerwoni w tegorocznej edycji Ligi Narodów przegrali już z reprezentacją Iranu. Miało to miejsce na otwarcie ostatniego turnieju fazy grupowej w Gdańsku. Choć podopieczni Nikoli Grbicia byli uważani za faworytów, to ostatecznie ulegli 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 27:25, 7:15).

Mimo tego blamażu kapitan reprezentacji Biało-Czerwonych Bartosz Kurek cieszy się, że trafiliśmy akurat na tego przeciwnika. Zapytany o szansę na rewanż odpowiedział, że podejdą do tego spotkania tak samo zmotywowani jak do innych. – To nawet dobrze, że z nimi zagramy, bo już wiemy, czego się spodziewać. Jeśli nie wejdziemy na najwyższe obroty, to nie będziemy mogli nawet marzyć o zwycięstwie. Wydaje mi się, że to będzie wyrównane spotkanie – stwierdził kapitan reprezentacji Polski.

Liga Narodów 2022. Terminarz ćwierćfinałów

Zanim jednak dojdzie do rewanżu z Iranem, naszych siatkarzy czeka ponad tydzień przerwy. Faza finałowa zacznie się 20 lipca. Tego dnia zostaną rozegrane ćwierćfinały między reprezentacjami USA i Brazylii oraz między Włochami i Holendrami. Polacy zagrają 21 lipca, tak samo jak Francuzi i Japończycy.

20 lipca (środa):

Stany Zjednoczone – Brazylia (godz. 18:00);

Włochy – Holandia (godz. 21:00).

21 lipca (czwartek)

Francja – Japonia (godz. 18:00);

Polska – Iran (godz. 21:00).

Liga narodów 2022. Terminarz półfinałów i finału

FIVB podała także szczegółową rozpiskę meczów półfinałowych, spotkania o trzecie miejsce i finału rozgrywek tegorocznej edycji Ligi Narodów 2022.

23.07. (sobota):

18:00 – I półfinał;

21:00 – II półfinał.

24.07. (niedziela):

18:00 – mecz o 3. miejsce;

21:00 – mecz finałowy.

Czytaj też:

Terminarz Ligi Narodów. Wiemy, kiedy polscy siatkarze zagrają z Iranem