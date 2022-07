Bartosz Kurek o swojej nowej roli. Chce dorównać byłemu reprezentantowi kraju

Na zakończenie fazy grupowej Ligi Narodów Biało-Czerwoni pokonali Słowenię 3:1 i tym samym zakończyli zmagania na drugim miejscu w tabeli. Naszych siatkarzy wyprzedzili tylko Włosi, którzy są gospodarzami finałów tegorocznej edycji turnieju, więc i tak byliby rozstawieni z pierwszego miejsca.

Po meczu ze Słowenią w strefie mieszanej pojawił się Bartosz Kurek, który odniósł się do zakończonego już spotkania. Kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn stwierdził, że on i jego koledzy z reprezentacji do ostatniej chwili musieli mocno walczyć, oraz że jest jeszcze wiele elementów do poprawy. – Nie dotknęliśmy jeszcze naszego maksimum – zapewnił w rozmowie z dziennikarzami.

Bartosz Kurek o Michale Kubiaku: Mam nadzieję, że mu dorównam

W pewnym momencie Bartosz Kurek został poproszony, by skomentował to, jak czuje się jako kapitan kadry. – Nastąpiło parę zmian na niektórych pozycjach, ale myślę, że to jest naturalne dla każdej drużyny, która chce się rozwijać – stwierdził atakujący. Odnosząc się do swojej nowej roli i byłego już kapitana reprezentacji Polski Michała Kubiaka, Bartosz Kurek przyznał, że jego poprzednik sprezentował Biało-Czerwonym wiele medali. – Mam nadzieję, że chociaż w małej części mu dorównam – ocenił siatkarz.

Bartosz Kurek zadebiutował w reprezentacji Polski w 2007 roku. Przez 15 lat w kadrze zdobył trzy medale mistrzostw Europy, w tym złoty wywalczony w 2009 roku, mistrzostwo świata, trzy medale Pucharu Świata, złoto Ligi Światowej oraz srebrny medal Ligi Narodów. Po zakończeniu kariery reprezentacyjnej przez Michała Kubiaka został nowym kapitanem kadry.

