Wilfredo Leon wyznał, dlaczego nie chce przyspieszać powrotu do kadry Polski. „To byłoby głupie”

Reprezentacja Polski właśnie bierze udział w siatkarskiej Lidze Narodów, ale nie wszyscy najlepsi zawodnicy są jej w stanie pomóc w walce o tytuł. W drużynie od pewnego czasu brakuje szczególnie Wilfredo Leona. Przyjmujący Sir Safety Perugii od wielu tygodni zmaga się z urazem i w związku z tym nie może występować w drużynie Biało-Czerwonych.

Wilfredo Leon opowiedział, jak wygląda jego rehabilitacja

Jest to efekt urazu, którego doznał dość dawno. W wielu wywiadach opowiadał później, że już końcówkę sezonu klubowego dogrywał na mocnych środkach przeciwbólowych. Po jego zakończeniu z kolei Leon zdecydował się odpuścić dalsze leczenie zapobiegawcze i poddać się operacji, by raz a dobrze wyleczyć swoje kolano. Teraz przyjmujący udzielił wywiadu, w którym opowiedział o swoim zdrowiu i przebiegu rehabilitacji.

W rozmowie z Sarą Kalisz z serwisu sport.tvp.pl siatkarz opisał swoją codzienną rutynę. Polega ona na odbywaniu żmudnych zajęć każdego dnia, które mają przystosować jego staw do ponownego dużego wysiłku. – Jeszcze trzydzieści minut temu byłem w basenie, a o 18:00 mam kolejny trening – powiedział. Ćwiczenia w basenie ma intensywne: nabieg jak do wyskoku na boisku czy też chodzenie w szybkim tempie.

– Po operacji noga już raczej nie boli, jedynie czasami po ćwiczeniach czuje kolano lekko – dodał. Przyznał również, że to jest tak zwany „bezpieczny ból”, który nie świadczy o dalszym problemie, lecz jest jego pochodną, możliwą do zwalczenia dzięki rehabilitacjom. Leon nie wie jednak, kiedy wróci do normalnego treningu.

Wilfredo Leon nie chce na siłę przyspieszać powrotu do reprezentacji Polski

Przyjmujący został zapytany również o kwestię powrotu do kadry Polski na mistrzostwa świata. – Dopiero zaczynam pracę z obciążeniami. Dlatego właśnie sam nie wychodzę z propozycją dołączenia do kadry jeszcze w tym momencie. Gdy dostanę zielone światło do treningu na sto procent, porozmawiam z trenerem, czy i kiedy mógłbym dołączyć do kadry. Dziś nie jestem w stanie tego określić – opisał Leon. Według niego kluczem do powrotu do zdrowia jest konsekwentna praca krok po kroku, a zbyt wczesne podjęcie się ćwiczeń z dużym obciążeniem byłoby głupie.

Czytaj też:

Bartosz Kurek o swojej nowej roli. Chce dorównać byłemu reprezentantowi kraju