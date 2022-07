Zmiany w najnowszym rankingu FIVB. Wiemy, które miejsce zajęli Biało-Czerwoni

Po zakończonej już fazie grupowej Ligi Narodów reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn zajęła drugie miejsce za Włochami. Biało-Czerwoni w dwunastu meczach zwyciężyli dziesięć razy. Polacy przegrali tylko dwa razy, raz z wcześniej wspomnianą reprezentacją Italii i z reprezentacją Iranu.

Przetasowania w rankingu FIVB

W międzyczasie FIVB zaktualizowała światowy ranking, w którym doszło do kosmetycznych zmian. Według danych z międzynarodowej federacji Biało-Czerwoni zgromadzili do tej pory 391 punktów, co pozwoliło im zachować pierwsze miejsce. Na podium znalazły się także reprezentacje Brazylii i Francji. Do przetasowań doszło na miejscach 7. i 8. gdzie Argentyna jednym punktem wyprzedziła Japonię, którą zepchnęła w dół tabeli. Z pierwszej dziesiątki rankingu wypadła Serbia, która uplasowała się na 11. miejscu, tuż za Słowenią i Iranem, który zajął ich miejsce.

Do kolejnych zmian w rankingu FIVB może dojść po fazie pucharowej, która zostanie rozegrana w dniach 20–24 lipca w Unipol Arena w Bolonii. Ćwierćfinały odbędą się 20 i 21 lipca. Najpierw zagrają reprezentacje USA i Brazylii oraz Włosi z Holendrami. Z kolei na czwartek zaplanowane spotkania mają Polacy, tak samo jak Francuzi i Japończycy. Wygrany w meczu Polska-Iran zmierzy się w półfinale z Brazylią lub Stanami Zjednoczonymi. Tytułu bronią Canarinhos.

Ranking FIVB. Polska dalej na szczycie

Polska – 391 punktów; Brazylia – 270 punktów; Francja – 354 punkty; Rosja – 352 punkty; Włochy – 348 punktów; USA – 321 punktów; Argentyna – 280 punktów; Japonia – 279 punktów; Iran – 278 punktów; Słowenia – 259 punktów.

