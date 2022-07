Włosi zachwyceni reprezentantem Polski. Siatkarz ma dostać wszystko, czego zapragnie

Miniona kampania dla Kamila Semeniuka była bardzo udana. Przyjmujący był jedną z gwiazd drużyny ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, z którą zdobył mistrzostwo Polski i krajowy puchar oraz triumfował w Lidze Mistrzów. Jego dobra postawa spowodowała olbrzymie zainteresowanie zagranicznych klubów. W grę wchodziły dwa zespoły rosyjski Biełogorije Biełgorod i włoski Sir Safety Perugia.

Jego pierwszym wyborem była Rosja, bo jak tłumaczył w wywiadzie dla WP Sportowe Fakty, presja na wyniki była mniejsza i miał nie być na świeczniku, ale sytuacja zmieniła się w momencie wybuchu wojny. – Jednak kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę, zrezygnowałem z transferu do Biełgorodu – przyznał. Wtedy swoją okazję zwietrzyli Włosi.

twitter

Prezes Sir Safety Perugia: Kiedy Kamil Semeniuk wybrał Rosję, byłem rozczarowany

Dziennikarze Sportowych Faktów porozmawiali o sadze transferowej z udziałem Kamila Semeniuka z prezesem Sir Safety Perugia. – Kiedy Kamil wybrał Biełgorod, byłem rozczarowany, ale w marcu, zadzwonił do mnie jego agent i powiedział, że może się jednak dogadamy – zdradził Gino Sirc. Włoch dodał, że wszystkie warunki zostały ustalone w zaledwie jeden dzień. – Wystarczyły dwie rozmowy telefoniczne – kontynuował prezes klubu.

W momencie rozgrywania meczu Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle z Trentino Itas w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów, Kamil Semeniuk już był już jedną nogą we Włoszech. Gino Sirc pofatygował się na ten mecz osobiście, by na żywo podziwiać swoją przyszłą gwiazdę. – Z jednej strony było mi trochę smutno, że włoski zespół przegrał, z drugiej bardzo cieszyłem się, patrząc na to, jak potrafi grać nasz nowy zawodnik. Moim zdaniem to właśnie w postawie Kamila tkwi sekret sukcesów ZAKSY w klubowej siatkówce – stwierdził prezes Sir Safety Perugii.

Gino Sirc: Kamil Semeniuk to cenny klejnot

Włoch nazwał Semeniuka bardzo cennym klejnotem, który pomoże w realizacji celów klubu. Prezes zdradził, że przyjmujący Biało-Czerwonych dostanie wszystko, czego będzie mu trzeba, by dobrze czuć się w Perugii. Wspomniał m.in. o kilku apartamentach do wyboru. – Zamieszka w tym, który jemu i jego dziewczynie najbardziej się spodoba – podkreślił Sirc. Ponadto w aklimatyzacji mają pomóc mu Wilfredo Leon, z którym zna się z reprezentacji Polski oraz Kamila Rychlickiego, który świetnie mówi po polsku.

Czytaj też:

Nikola Grbić zabrał głos ws. gwiazdora reprezentacji Polski. To nie brzmi optymistycznie