Polski klub ogłosił robiący wrażenie transfer. Imponujące wzmocnienie!

Aktualnie trwa przerwa w klubowej siatkówce, ale drużyny z Polski w tym czasie bynajmniej nie próżnują. Zespoły z naszego kraju wykorzystują ten okres, by wzmocnić się przed kolejnymi rozgrywkami. Ostatnio na rynku transferowym uaktywniła się Asseco Resovia, a owoc tego poznaliśmy dzisiaj, 14 lipca. Na oficjalnej stronie klubu ukazał się bowiem komunikat dotyczący pozyskania nowego zawodnika.

Thibault Rossard nowym transferem Asseco Resovii

Siatkarzem, który od teraz będzie przywdziewał biało-czerwony strój tej ekipy, jest Thibault Rossard. „Francuski przyjmujący w sezonie 2022/23 będzie reprezentował barwy Asseco Resovii. 28-letni zawodnik przenosi się do Rzeszowa z włoskiej Piacenzy” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

W dalszej części komunikatu poświęcono kilka słów na scharakteryzowanie tego gracza. Kto jednak od lat dokładnie śledzi to, co dzieje się w polskiej siatkówce, na pewno kojarzy Rossarda. Zawodnik ten bowiem już wcześniej występował w PlusLidze i teraz do niej tylko wraca. „Thibault jest dobrze znany rzeszowskim kibicom, w naszej drużynie występował już w latach 2016-2019. W trakcie tych trzech sezonów wystąpił w 84 ligowych meczach, w których zdobył 1124 punkty” – czytamy na stronie internetowej Asseco Resovii.

Sukcesy w karierze Thibaulta Rossarda

Siatkarz ten na co dzień może występować na dwóch pozycjach – jako atakujący lub przyjmujący. W swoim CV ma sporo sukcesów, między innymi dwa mistrzostwa zdobyte we własnej ojczyźnie. Z reprezentacją Francji z kolei czterokrotnie zajmował miejsce na podium Ligi Światowej/Ligi Narodów. Te pierwsze rozgrywki wygrał z Trójkolorowymi w 2017 roku.

Czytaj też:

Dosadne słowa siatkarza o sytuacji w reprezentacji Polski. „Jesteśmy rzucani na głęboką wodę”