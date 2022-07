Utytułowany zawodnik kończy karierę. Wzruszające słowa siatkarza

Pochodzący ze Świnoujścia Marej Ruciak swoją karierę rozpoczął w lokalnym Maratonie, z którego później trafił do zespołu Morza Bałtyku Szczecin. Początkowo grał na pozycji przyjmującego, a później został przekwalifikowany jako libero. Od 2003 roku występował w Skrze Bełchatów, z której rok później przeniósł się do AZS-u Olsztyn. Po czterech latach tam spędzonych przeszedł do drużyny ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, której barw bronił do 2015 roku. W sezonie 2013/2014 i 2014/15 pełnił nawet rolę kapitana tej drużyny. Następnie trafił do Łuczniczki Bydgoszcz, Espadonu Szczecin i Cerradu Czarnych Radom.

Osiągnięcia Michała Ruciaka

Od 2020 roku Michał Ruciak reprezentował barwy Stali Nysa. Przez 21 sezonów w najwyższej klasie rozgrywkowej uzbierał kilka medali mistrzostw Polski, Puchary Polski, oraz drugie miejsce w Pucharze CEV. W 2014 został wybrany najlepszym przyjmującym Pucharu Polski. We wrześniu 2009 za wybitne osiągnięcia sportowe, Prezydent RP Lech Kaczyński nadał mu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2004 roku Michał Ruciak zadebiutował w reprezentacji Polski, w której grał 10 lat. W tym czasie z orzełkiem na piersi wystąpił 166 razy i wywalczył złoto i brąz na Mistrzostwach Europy 2009 i 2011, Lidze Światowej w 2012 i 2011 roku oraz Puchar Świata w 2011 roku.

Michał Ruciak zakończył sportową karierę

38-letni Michał Ruciak w social mediach napisał, że kończy z siatkówką. „W życiu każdego sportowca nadchodzi moment, w którym kończy sportową karierę i u mnie właśnie ten czas nadszedł” – napisał na Facebooku.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali mi przez całą moją zawodową podróż sportową, wszystkim klubom za możliwość reprezentowania ich barw, wszystkim trenerom, którzy mi zaufali i przekazywali bezcenną wiedzę. Wszystkim Graczom, z którymi miałem przyjemność występować na boisku, zdobywać medale i reprezentować barwy narodowe – napisał.

Zawodnik podziękował również całej swojej rodzinie, mamie, tacie, żonie. „Podziękowania należą się również Jakubowi Malke, Tomkowi za pomoc w przebiegu kariery. Dziękuję również Fanom i Kibicom za te ciarki podczas każdego meczu i wspólną miłość do siatkówki” – czytamy. „Kocham Cię siatkówko i nigdy nie opuszczę. Do zobaczenia już w innej roli” – zapowiedział Ruciak.

