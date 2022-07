Rozbrajająca szczerość Karola Kłosa. Reprezentant Polski ironicznie odpowiedział na pytanie

Reprezentacja Polski swój udział w fazie finałowej Ligi Narodów rozpocznie w czwartek 21 lipca, kiedy to zagra w ćwierćfinale z Iranem. Biało-Czerwoni do Bolonii przylecieli na trzy dni przed spotkaniem, a na miejscu czekała na nich niemiła niespodzianka.

Liga Narodów siatkarzy. Skandaliczne warunki

Jak relacjonował na Twitterze Piotr Siekierski, który odpowiada za przygotowywanie nagrań ukazujących kulisy turnieju, podopieczni Nikoli Grbicia po przyjeździe do hotelu zamiast obiadu otrzymali tosty. „Serio. I to po interwencji, bo najpierw były jabłka, gruszki i tarta z jakimś słodkim X” – dodał.

Z doniesień Siekierskiego wynika, że brak odpowiedniego wyżywienia to niejedyny problem, z którym muszą borykać się siatkarze. Organizatorzy nie zadbali o odpowiednie warunki treningowe, a zawodnicy muszą ćwiczyć na nieklimatyzowanej hali. Co więcej, dostali do dyspozycji ciasną i zaniedbaną szatnię, co zresztą widać w najnowszym vlogu opublikowanym przez kanał Polska Siatkówka.

Liga Narodów 2022. Karol Kłos o warunkach w Bolonii

Jednym z bohaterów nagrania, które dokumentuje podróż Polaków do Bolonii oraz ich trening, jest Karol Kłos. Operator kamery zapytał środkowego o to, czy jest zaskoczony warunkami w Bolonii, na co siatkarz odpowiedział z rozbrajającą szczerością. – Nic a nic. Wszystkiego się spodziewałem – przyznał.

Reprezentanta zapytano także o to, jak podoba mu się szatnia przygotowana dla Polaków. – Jest szatnia tutaj? – odpowiedział ironicznie Kłos. Gracz PGE Skry Bełchatów został także poproszony o wytypowanie wyniku meczu z Iranem. – Do przodu. A później zamieścimy na ich Instagramach polskie flagi z sercami – zażartował.

Czytaj też:

Jesteś kibicem siatkówki? Udowodnij to w naszym quizie