Dreszczowiec w ćwierćfinale Ligi Narodów. Bartosz Kurek krytyczny po spotkaniu

W czwartek 21 lipca reprezentacja Polski zmierzyła się w ćwierćfinale Ligi Narodów z Iranem. Po pełnym emocji dreszczowcu Biało-Czerwonym ostatecznie udało się wygrać w tie-breaku 3:2. Takim samym wynikiem, tylko w drugą stronę zakończyło się spotkanie w fazie zasadniczej turnieju, gdzie na inauguracje rozgrywek w Gdańsku Polacy polegli.

Spotkanie było wyrównane, momentami jedna z reprezentacji wypracowywała sobie przewagę, której nie oddawała do końca. Obie drużyny w tym meczu popełniły mnóstwo błędów, czy to na zagrywce, czy w ataku, ale ostatecznie górą w tym starciu byli reprezentanci Polski.

Liga Narodów 2022. Bartosz Kurek: Zagraliśmy nierówno

Po meczu Polska – Iran dla TVP Sport wypowiedział się Bartosz Kurek, który przyznał, że Polacy grali nierówno, ale mieli dobre fragmenty. – Ten nasz najlepszy fragment gry przypadł akurat na tie-breaka i czasem tak się zdarza, że trzeba dwie i pół godziny pracować na to, żeby w końcu to zaskoczyło i żebyśmy zagrali dobrą siatkówkę – powiedział.

Atakujący podkreślił, że Irańczycy sprawiali Polakom problemy do samego końca, ale koniec końców wygrali tego tie-breaka w miarę pewnie. Biało-Czerwoni wiedzieli, że mecz z reprezentacją Iranu będzie trudny. – Nie bez powodu przegraliśmy z nimi i to boleśnie w tie-breaku w Gdańsku. Nie przeszliśmy po tej porażce do porządku dziennego. Wiedzieliśmy, że zagrali tam bardzo dobrze i spodziewaliśmy się tego samego – przyznał Kurek.

Bartosz Kurek: Jak daliśmy się im rozkręcić, to nie było czego zbierać

W meczu ćwierćfinałowym nie było inaczej. – Jak daliśmy się im rozkręcić, to nie było czego zbierać, ale jak my przeciwstawialiśmy się im swoją dobrą grą, to gdzieś wychodziło nasze na wierzch – powiedział kapitan reprezentacji Polski, dodając, że takie spotkanie mogło skończyć się na różne sposoby. – Cieszymy się, że zagraliśmy dobrego seta do 15 i wygraliśmy – odetchnął z ulgą.

W półfinale reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi, które w środę 20 lipca pokonały Brazylię. – Nie myślę teraz o tym. Przyjdzie jeszcze czas, by do nich się przygotować. Chwilę pocieszymy się tym zwycięstwem, bo przyszło ciężko i smakuje dobrze – zakończył Kurek.

