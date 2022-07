Polska kontra USA w półfinale Ligi Narodów. Podpowiadamy, o której mecz i gdzie transmisja online i w TV

Liga Narodów weszła w najważniejszą fazę. To właśnie teraz rozstrzygnie się, kto powalczy o końcowy triumf, kto o medal pocieszenia, czyli brąz, a kto wyląduje poza podium. Przed nami półfinały tych uznanych siatkarskich rozgrywek, w których weźmie udział również reprezentacja Polski.

Polska awansowała do półfinału Ligi Narodów

Biało-Czerwoni przystąpią do spotkania ze Stanami Zjednoczonymi po mniej więcej 48 godzinach odpoczynku. W czwartek 21 lipca rywalizowali bowiem z Iranem w ramach ćwierćfinału i bynajmniej nie było to dla nich proste starcie. Zupełnie tak, jak na pierwszym etapie rozgrywek. Wtedy to niespodziewanie zatriumfowali Persowie. Choć Polacy doprowadzili wówczas do tie-breaka w heroiczny sposób, na wygranie piątego i ostatniego seta nie starczyło im sił.

Dlatego z jednej strony kibice obawiali się ponownego spotkania z Iranem, a z drugiej sami nasi siatkarze wyraźnie pałali chęcią rewanżu. Ta sztuka im się udała, choć znów nie bez kłopotów. Znów bowiem doszło do tie-breaka, w którym awans wywalczyli podopieczni Nikoli Grbicia. Spotkanie zakończyło się więc wynikiem 3:2 (25:21, 24:26, 25:18, 16:25 i 15:7). Nieco łatwiej dzień wcześniej poszło Amerykanom, którzy rozprawili się z Brazylią 31 (20:25, 25:22, 25:23 i 25:17).

Polska – USA w półfinale Ligi Narodów. O której mecz? Transmisja online i TV

Mecz reprezentacji Polski ze Stanami Zjednoczonymi zaplanowano na sobotę 23 lipca, na godzinę 18:00. Spotkanie, którego stawką będzie awans do wielkiego finału Ligi Narodów, będzie można obejrzeć na antenie Polsatu Sport i TVP Sport oraz w serwisach polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl.

