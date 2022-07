Nikola Grbić jest krytyczny przed mundialem. Wymowne słowa selekcjonera Biało-Czerwonych

Po tym jak Polska przegrała ze Stanami Zjednoczonymi w półfinale Ligi Narodów, Biało-Czerwonym pozostał tylko mecz o trzecie miejsce z reprezentacją Włoch, która z kolei okazała się słabsza od Francuzów.

Mimo że podopieczni polscy siatkarze przegrali z Włochami w pierwszym spotkaniu fazy grupowej turnieju, to już w meczu o brązowy medal Polacy nie dali żadnych szans gospodarzom turnieju.

Nikola Grbić: Wiele rzeczy jest do poprawienia

Po wywalczeniu brązowego medalu Ligi Narodów 2022 wywiadu dla Polsatu Sport udzielił Nikola Grbić, który stwierdził, że wiedział, iż jego podopieczni zagrają lepiej niż w meczu z USA. – Widziałem to w nich, że pomogą sobie nawzajem i się podniosą. Jeśli masz takie podejście, to poradzisz sobie z każdymi trudnościami i to było widać, szczególnie w drugim secie – powiedział selekcjoner reprezentacji Polski.

– To nie jest tak, że w meczu z USA byliśmy fatalną drużyną, która nic nie potrafi, a dziś nagle jestesmy znakomitym zespołem. Mamy problemy i musimy nad nimi pracować, ale są aspekty techniczne takie jak blok, serwis czy odbiór – przyznał.

Nikola Grbić: Nie zdążymy naprawić wszystkiego przed mundialem

Zdaniem Serba jego zespół nie zdąży naprawić wszystkiego przed mundialem. – Musimy wybrać te najważniejsze aspekty gry, które wymagają zmian. Potrzebujemy czasu na zgranie się i zbudowanie odpowiednich relacji w zespole – zaznaczył, dodając, że muszą także przygotować się kondycyjnie. – Wybierzemy te kilka elementów, którym najbaczniej musimy się przyjrzeć – zapewnił selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski Nikola Grbić.

Czytaj też:

Tak polscy siatkarze świętowali sukces w Lidze Narodów. Show skradła żona Bartosza Kurka