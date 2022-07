Reprezentant Polski o przebudowie siatkarskiej kadry. Wymowne słowa przyjmującego

Od momentu zatrudnienia Nikoli Grbicia jako selekcjonera reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn, ten szokuje swoimi decyzjami personalnymi. Wśród powołań zabrakło m.in. Piotra Nowakowskiego i Damiana Wojtaszka, którzy od razu ogłosili zakończenie kariery reprezentacyjnej oraz rozgrywającego Fabiana Drzyzgi.

Przebudowa reprezentacji Polski. Śliwka: Zespół dopiero się tworzy

Te decyzje podejmowane przez Serba od początku oznaczały, że kadra narodowa będzie poważnie przebudowywana. Na temat tych zmian na antenie Polsatu Sport wypowiedział się Aleksander Śliwka, który cieszy się, że pomimo tego, iż zespół dopiero się tworzy, to przywieźli medale z pierwszego turnieju, jakim była Liga Narodów.

– Wiemy, że stać nas na wiele, ale proces scalania drużyny będzie trwał. Mam nadzieję, że będzie to przebiegało równie dobrze, jak do tej pory i na mistrzostwach świata będziemy w wysokiej formie – powiedział przyjmujący.

Aleksander Śliwka: Chcemy sprawić dumę kibicom

Na pytanie o zbliżające się mistrzostwa, Śliwka przyznał, że na razie on i jego koledzy patrzą w kierunku krótkich wakacji, paru dni odpoczynku fizycznego i psychicznego, by być jak najlepiej przygotowanym do ciężkiej pracy. – Chcemy na mistrzostwach świata sprawić dumę naszym kibicom – powiedział reprezentant Polski.

Siatkarz zapewnił, że drużyna, jak i sztab szkoleniowy wyciągnie wnioski z tego, co nie grało podczas tegorocznej edycji Ligi Narodów. – Na mistrzostwach świata będziemy na to lepiej przygotowani. Zawsze porażki czegoś uczą i myślę, że tym razem będzie podobnie – powiedział.

– Mamy bardzo dużą jakość w drużynie i na każdy mecz będziemy wychodzić po to, żeby wygrać. Znamy swoją wartość i wiemy, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdą drużyną na świecie, ale to jest sport i wszystko zweryfikuje boisko – podkreślił.

