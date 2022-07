Najnowszy ranking FIVB kobiet. Wiemy, które miejsce zajmują Biało-Czerwone

Kobieca reprezentacja Polski prowadzona przez Stefano Lavariniego z całą pewnością nie może zaliczyć zmagań w tegorocznej Lidze Narodów do udanych. Choć Biało-Czerwone dobrze zaczęły, z każdym kolejnym turniejem było coraz gorzej. Seria porażek sprawiła, że Polki nie znalazły się w pierwszej ósemce i tym samym nie awansowały do finałów, co jest pewnym rozczarowaniem.

Ostatecznie nasze siatkarki zajęły 13. miejsce, lecz — co należy podkreślić — do miejsca gwarantującego grę w ćwierćfinale Ligi Narodów straciły tylko dwa punkty. Mimo to docelową imprezą w tym sezonie reprezentacyjnym są mistrzostwa świata, które rozpoczną się pod koniec września. We wtorek, 26 lipca włoski szkoleniowiec zaprezentował listę powołanych zawodniczek. Jest kilka zaskoczeń, jak chociażby brak Malwiny Smarzek.

Zmiany w najnowszym rankingu FIVB kobiet. Na którym miejscu jest reprezentacja Polski?

W środę, 27 lipca światowa federacja siatkarska zdecydowała się zaktualizować swój ranking. W porównaniu z poprzednim zestawieniem w ścisłej czołówce nie doszło do zbyt wielu zmian. Nadal liderkami pozostają Amerykanki, które mają 392 punkty. Drugie miejsce zajmuje Brazylia, mająca 20 „oczek” mniej, podium zaś uzupełniają Włoszki.

Do roszady doszło natomiast na dalszych pozycjach. Serbia awansowała na piątą lokatę, wyprzedzając tym samym Turcję. Siatkarki znad Bosforu są obecnie szóste. Drużyna Stefano Lavariniego znajduje się poza pierwszą dziesiątką. Biało-Czerwone są aktualnie trzynastą reprezentacją na świecie. Mają na swoim koncie 214 punktów.

Ranking FIVB. Polska na odległym miejscu

Ranking FIVB Miejsce Drużyna Liczba Punktów 1. Stany Zjednoczone 392 2. Brazylia 372 3. Włochy 367 4. Chiny 338 5. Serbia 325 6. Turcja 310 7. Japonia 287 8. Rosja 278 9. Dominikana 267 10. Holandia 250 13. Polska 214

Czytaj też:

Najnowszy ranking FIVB. Ogromne zmiany po finałach Ligi Narodów