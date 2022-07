Niedawno siatkarz ogłosił sportową emeryturę. Dziś poznaliśmy jego nową rolę

We wtorek 19 lipca 38-letni Michał Ruciak w swoich social mediach napisał, że kończy siatkarską karierę. „W życiu każdego sportowca nadchodzi moment, w którym kończy sportową karierę i u mnie właśnie ten czas nadszedł” – napisał na Facebooku.

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy pomagali mi przez całą moją zawodową podróż sportową, wszystkim klubom za możliwość reprezentowania ich barw, wszystkim trenerom, którzy mi zaufali i przekazywali bezcenną wiedzę. Wszystkim Graczom, z którymi miałem przyjemność występować na boisku, zdobywać medale i reprezentować barwy narodowe – napisał.

Rozbrat Michała Ruciaka z siatkówką nie trwał długo

Jak sam deklarował, po zakończeniu siatkarskiej kariery nie wyobrażał sobie rozbratu z siatkówką, dlatego jego losy znów związały się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Były zawodnik trafił do sztabu szkoleniowego tej drużyny. W komunikacie ze strony klubu czytamy, że Michał Ruciak został Team Managerem zespołu.

– Na pewno będzie to dla mnie nowe wyzwanie, a znając oczekiwania zawodników, zdaję sobie sprawę, że nie będzie to proste zadanie. Życie jednak otwiera przed nami różne drzwi i trzeba sobie umieć z tym radzić. Oczywiście mam duży sentyment do ZAKSY, jest to klub, z którym osiągałem największe sukcesy w swojej karierze. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj wrócić i być częścią ekipy. Na pewno dużym plusem dla mnie jest to, że znam część sztabu, więc komunikacja powinna przebiegać w tym momencie dużo łatwiej. Wierzę w to, że stworzymy super kolektyw i będziemy razem walczyć o najwyższe cele – przyznał w klubowych mediach Ruciak.

Statystyki Michała Ruciaka w ZAKSIE

Michał Ruciak ma za sobą piękną karierę siatkarską – 29 lat zawodowej gry w siatkówkę, z czego aż 21 spędził na boiskach PlusLigi. Zawodnik w ZAKSIE spędził siedem sezonów i w tym czasie dwukrotnie zdobył Puchar Polski (2012/2013, 2013/2014), dwa razy został wicemistrzem kraju (2010/2011, 2012/2013) oraz sięgnął po brąz PlusLigi (2011/2012), i po srebrny medal Pucharu CEV (2010/2011).

