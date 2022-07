Polski trener zaapelował ws. Wilfredo Leona i jego udziału w MŚ. Wyznał, co powinien zrobić Nikola Grbić

Wiele czasu minęło już, od kiedy ostatni raz mogliśmy obejrzeć Wilfredo Leona w występującego w barwach reprezentacji Polski. Jest to efekt kontuzji, której przyjmujący doznał jeszcze w trakcie sezonu klubowego. Od dłuższego czasu wiadomo było, że siatkarz prędko nie wróci do gry i pod dużym znakiem zapytania stanęły jego występy na mundialu. I właśnie w tej sprawie wypowiedział się Jakub Bednaruk, zwracając się niemal bezpośrednio do Nikoli Grbicia.

Wilfredo Leon zmaga się z poważną kontuzją

Przypomnijmy bowiem – uraz, jakiego doznał Leon, dotyczy kolana, czyli newralgicznego stawu w ciele sportowca. Do tego on sam przyznał, iż pod koniec sezonu klubowego grał na tak zwanych „blokadach”, czyli mocnych środkach przeciwbólowych, których stosowanie jest jednak ryzykowne względem pogłębienia kontuzji. Natomiast całkiem niedawno siatkarz przeszedł zabieg, po którym musi również oddawać się długim rehabilitacjom, między innymi specyficznym ćwiczeniom w basenie.

Mimo tego jednak Nikola Grbić ostatnio uwzględnił gracza Perugii w szerokiej kadrze na zbliżające się mistrzostwa świata. Zaznaczył jednak – podobnie jak sam Leon – że nie chciałbym ryzykować zdrowiem zawodnika i jeśli ten nie będzie w pełni formy w najbliższym czasie, to nie weźmie udziału w mundialu.

Jakub Bednaruk apeluje do Nikoli Grbicia w kwestii gry Wilfredo Leona na MŚ

Nadzieję, że trener Biało-Czerwonych również racjonalnie podejdzie do sprawy, wyraził Jakub Bednaruk, znany siatkarski szkoleniowiec oraz telewizyjny ekspert. – Leon to jest fantastyczny siatkarz, ale on też musi się dopasować do grupy, a nie ma na to czasu. Każda drużyna chciałaby go mieć sprawnego, lecz jeśli nie jest w stu procentach zdrowy, to skupmy się raczej na zawodnikach, którzy są – stwierdził w rozmowie z „Faktem”.

Czasu to rozpoczęcia siatkarskich mistrzostw świata jest stosunkowo mało. Te rozpoczną się za niecały miesiąc, bo już 26 sierpnia i potrwają do 11 września.

